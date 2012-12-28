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Общество
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сегодня, 09:07
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На выезде из 27-го микрорайона на улицу Кривенкова — тройная авария
Столкнулись «Деу», «Фольксваген» и Мицубиси».
Авария обошлась механическими повреждениями.
До приезда автоинспекторов на улице Кривенкова образовался небольшой затор из-за попыток водителей объехать место аварии.
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