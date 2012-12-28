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В России
50 секунд назад

С 1 марта в РФ повысят социальные пособия для определенных категорий получателей

С 1 марта 2025 года в России повысят пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат.

С 1 марта повысят пенсии, пособия, а также изменится порядок получения определённых льгот. Нововведения касаются определённых категорий получателей социальных выплат, — пишет Life.ru.

С 1 марта 2025 года вырастет пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия. Увеличится оно до размера регионального прожиточного минимума. Ранее сотрудницы в такой ситуации получали пособие в размере 920 рублей. Теперь выплаты станут больше. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Также со следующего месяца вносятся изменения в правила признания человека инвалидом или ребёнком-инвалидом. С 1 марта изменится порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ), вводится система целевых реабилитационных групп, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

По ее словам, медико-социальная экспертиза будет направлена на реабилитацию пациентов. Кроме того, будут пересмотрены некоторые критерии для оформления инвалидности.

С 1 марта 2025 года военные пенсионеры получат увеличенные выплаты. В марте придут проиндексированные выплаты. При этом пенсионеры получат также доплаты за январь и февраль. Это связано с тем, что прибавку сделают задним числом с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, но общий размер инфляции составил 9,5%. Сейчас решено сделать дополнительную индексацию на 4,4%.

«Стоит отметить, что вырастут пенсии не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий получателей. Это касается, в частности, пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Прибавка касается также жён военных», — пояснила Елена Кузнецова.

Сейчас федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» предусмотрено обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности.
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