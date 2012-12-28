Прокурора области попросили изъять в собственность города яму на площади Победы

в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Жители соседних с площадью Победы домов обратились к прокурору области с требованием об изъятии у собственника земельного участка со снесенным кинотеатром «Спутник» в связи с его нецелевым использованием.— То, что случилось с этим местом, позор для города. Почему власти не видели, как собственник земельного участка крушит кинотеатр, хотя он получил всего лишь разрешение на реконструкцию здания? А что произошло потом, когда в мэрии объявили о публичных слушаниях о будущем этого места? 36 человек из нашего дома, окна которого выходят на котлован на месте снесенного кинотеатра, записались на эти слушания, но нам сказали, что наше мнение никому не интересно! Идут годы, а ситуация не меняется. «Спутник» снесли при мэре Иванове. Яма пережила мэра Уваркину и теперь досталась мэру Ченцову. Мы все закипаем гневом по этому поводу! Жители нашего и соседнего с этой заросшей бурьяном, кустарником и канадским кленом ямы хотели бы видеть на этом месте сквер, а не очередной храм торговли, которых полно в центре города. Мы собрали подписи и направили обращение прокурору области Геннадию Анисимову с призывом через суд изъять у коммерческой организации этот участок и вернуть его в муниципальную собственность, — сообщил GOROD48 автор этого обращения, житель дома №3 на площади Победы Николай Лысов.… В последний раз с подобной просьбой — выкупить у собственника земельный участок с ямой на месте бывшего кинотеатра и разбить на нем сквер — к вице-мэру Светлане Сурмий в августе прошлого года обращалась депутат горсовета депутат Евдокия Бычкова. В ответ та лишь усмехнулась. Разве для того мэрия продала этот земельный участок с кинотеатром, чтобы потом его выкупать обратно?— На этом месте собственник участка должен построить административно-торговый центр с летним кинотеатром и парковками. Но никакой документации он нам пока не представил, — сказала тогда вице-мэр.В этот раз, после того, как в прокуратуру области ушла коллективная жалоба, пресс-служба мэрии сообщила GOROD48 о том, что в департаменте градостроительства и архитектуры завершается экспертиза проектной документации собственника земельного участка нам площади Победы. «Кроме того, до 10 марта проходят слушания по получению разрешения на отклонение проекта от предельных параметров. Ориентировочно, в конце апреля собственник обратится в департамент за получением разрешения на строительство».Напомним, что ООО «Поликолор» в августе 2016 года снесла на площади Победы обветшавшее 60-летнее здание кинотеатра «Спутник», тем самым нарушив закон, ведь в департамент градостроительства и архитектуры мэрии она обращалась за разрешением на реконструкцию здания. Алексей Дмитриев, учредитель и гендиректор компании (в которой, по данным бизнес-агрегаторов, числится лишь он один), заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.Эти планы сразу же забуксовали. Против уплотнения существующей застройки площади Победы выступила как мэрия, так и депутаты горсовета, которые назвали проект нового здания конюшней, предложив использовать территорию, которую ранее занимал «Спутник», под рекреационные цели. В 2021 году большинство участников общественных слушаний выступили против строительства торгового центра, предложив разбить на этом месте сквер.К сожалению, у городской администрации не нашлось тогда 40 млн рублей на выкуп участка у собственника. Но, к счастью для горожан, у «Поликолора» не нашлось и денег для возведения казенной бетонно-стеклянной коробки. В итоге обнесенный глухим забором котлован на площади Победы зарос бурьяном и деревьями.Позже собственник не отказался от своих планов, но сильно их изменил.Владелец участка изменил проект в части внешнего вида здания и уличного благоустройства, а также увеличил количество парковочных мест. По данным GOROD48, новый административно-торговый центр площадью 687 кв.м. должен быть уже двухэтажным.