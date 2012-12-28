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Автоновости
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8 минут назад
Столкновение «ГАЗели» с бензовозом в Липецке записал авторегистратор
Тяжелый грузовик выехал на встречную полосу.
Судя по записи, которая попала в распоряжение GOROD48, тяжелый грузовик выехал на встречную полосу, после чего и произошло столкновение.
Напомним, что в ДТП никто не пострадал, но на место аварии выезжали полицейские и пожарные. Движение на этом участке дороги было практически полностью перекрыто. Разлива топлива не произошло.
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