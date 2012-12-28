В Липецкой области подорожали молоко и подсолнечное масло, подешевели куры

Перечень подешевевших в Липецкой области на прошлой неделе продуктов питания возглавили смеси и консервы для детского питания, куры, капуста, рис и гречка – их стоимость снизилась от 1,01% до 1,92%. Наибольший рост показали морковь, помидоры, огурцы, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, баранина, пшеничный хлеб.



Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 4 по 10 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали: из овощей: морковь (+3,54%), помидоры (+2,47%) и огурцы (+1,74%), из молочной продукции – молоко пастеризованное (+1,4%) и ультрапастеризованное (+2,27%), из видов мяса – баранина (+1,85%). На 1,14% выросли в цене консервы фруктово-ягодные для детского питания, на 1,37% - хлеб пшеничный. Менее одного процента наблюдался рост стоимости на говядину, свинину, мороженую рыбу, консервы мясные для детского питания, подсолнечное масло, сметану, творог, сахар, муку, яблоки, водку.Подешевели за неделю куры (-1,14%), сухие молочные смеси для детского питания (-1,92%), овощные консервы для детского питания (-1,41%), рис (-1,01%), гречка (-1,15%), капуста (-1,31%). Менее одного процента снизились цены на куриные яйца, печенье, чай, макаронные изделия, картофель, лук, свеклу. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как маргарин, сливочное масло, соль, ржаной хлеб, пшено, среднюю стоимость обеда в столовой или кафе.Из непродовольственных товаров заметно подорожала туалетная бумага – на 1,51%. Выросли цены на женские эластичные колготки, стиральный порошок, шампунь, зубную пасту, сухие корма для животных. Самым подешевевшим товаром стали спички (-1,42%). Не изменились цены на джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное и туалетное мыло, сигареты с фильтром.