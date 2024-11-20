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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День Святого Валентина – кто решился праздновать, сколько стоят подарки, куда сходить

Представляем информационную картину наступившего дня.

Наконец-то снег

Днём в Липецке столбик термометра покажет от -3 до -5 градусов. Это прямо «Ташкент» после ночных 12-14 градусов мороза! А ещё сегодня возможен слабенький снег.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Морской, 19, 19а, 19а/1, 30, 30а. С комфортом расстанутся и жители частных домов на улице Морской.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электроэнергии улицы А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана: Белорусская; Васильковая; Земляничная; Надежды; Литейная; Пожарского, 8; Третьякова, 1; переулки Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободный.

На час меньше – с 9:00 до 16:00 продлятся трудности на улицах Жактовской, 12, 1а, 25, 26а, 38; Клары Цеткин, 1, 1а, 8а, 8б, 9, 10, 33, 55; Ново-Весовой, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33; Паровозной, 11а; Поселковой, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Рудничной, 17, 21, 25; Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95; в садовом товариществе «Ударник».

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С 14:00 до 16:00 станут бесполезными электроприборы на улицах 15-й микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 2/2; Достоевского, 71, 74; на проезде Строителей, 12а, 27а, 29.

В промежутке с 9:00 до 18:00 отключение сроком не более 3-х часов ждёт дома на улице Лесной, 2, 3.

Пробки

Пятница-проказница готовит сюрпризы и на дорогах. Чтобы не попасть в ловушку, лучше следить за постоянно меняющейся ситуацией в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Это повысит ваши шансы добраться до места вовремя.


Любовь и сердечки

Как ни крути, а сегодняшняя праздничная тема нет-нет, да проскочит в анонсах мероприятий 14 февраля. В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:30 начнётся лекция о любви в искусстве (18+).

В 19:00 атмосферу романтики проложит музыкальный сет от Димы Gyoztez с виниловых пластинок (12+). Для творческих душ предусмотрены мастер-классы: флористический от Цветочного Клана и художественный от Юлии Азаровой (12+).

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А в творческой мастерской «Липецкая матрёшка» (ул. 60 лет СССР 20б, 2 этаж) в 17:00 проведут мастер-класс по созданию волшебной свечи (6+). Свечки в этот день решили изготавливать в форме сердечек.

День влюблённых в джаз

В Липецкой государственной филармонии по-своему отметят День влюблённых. В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) начнётся концертная программа «Jam session влюблённых в джаз» (12+).

Выступят три коллектива группа Nova projekt, ансамбль Липецкой филармонии «Унион-Бэнд» и джазовый ансамбль Липецкого областного колледжа искусств имени К. Н. Игумнова.

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В программе – классика советской эстрады, джаз-фолк, джазовые стандарты, авторские композиции участников концерта.

Классика А. Островского

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в этот день решил обратиться к нестареющей классике. В 19:00 на сцене спектакль «Те ленты и поклонники» по пьесе А.Н. Островского (12+).

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Из-за интриг отвергнутого ей князя Дулебова за три дня до бенефиса с актрисой Александрой Негиной расторгают контракт. А ей жених — студент Мелузов еще сам не устроен в жизни... И начинается…

Главный родительский спектакль

А в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) зрителей сегодня ждут в 11:00 на спектакль «Когда папа был маленьким» (6+).

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По рассказам Бориса Раскина. По сюжету девочка часто болеет, и чтобы её развлечь, папа рассказывает ей разные истории о своём детстве. При помощи различных видов кукол и теневого театра, артисты расскажут о важности и пользе детско-родительских отношений. Для маленьких зрителей спектакль будет интересен узнаванием знакомых ситуаций, а также комичности того, как взрослые могут вести себя забавно и смешно. А взрослые, возможно, смогут найти ответы на сложные вопросы о взаимоотношениях со своими детьми.

Юмор

Отличным завершением дня может стать поход в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28), где в 20:01 свое новое юмористическое шоу представит Клуб Липецкой комедии (18+).

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В программе «ТаРомантика» ведущая Катя Ревина, разложит темы взаимоотношений по полочкам (и картам), а комики Дима Мищенко и Ксюша Алексеева не побоятся заглянуть в глубины романтических перипетий.

День влюблённых

В мире сегодня праздник – День Святого Валентина. Специалисты SuperJob выяснили, что отмечать его собираются лишь 15% липчан. Поздравят свою вторую половинку 17% мужчин и 13% женщин. Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 35 лет – 23%.

Каждый четвёртый мужчина заявил, что всё-таки подарит своей возлюбленной цветы в этот день.

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Отметить 14 февраля на работе планируют только в 2% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)»; «Будет почта с валентинками».

Стоимость праздника

Тем, кто решил не прятаться за скрепной риторикой 14 февраля, и для кого сегодняшний день – повод порадовать «вторую половинку», придётся раскошелиться. SuperJob провёл опрос и подсчитал, что липецкие мужчины на подарок девушке готовы потратить в среднем 4 300 рублей, жене – 4 500 рублей. Женщины для своего парня готовы выделить 3 300 рублей, для мужа – меньше: всего 3 000.

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Дорогие липчане! Если день святого Валентина для вас ничего не значит, то порадуйтесь хотя бы окончанию рабочей недели. И не забывайте о новостях. Прочитать самую свежую информацию всегда можно на GOROD48, который не случайно пользуется репутацией электронного имени Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – не оставляйте надолго безумный мир без вашего личного присмотра. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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липчанка
22 минуты назад
Жучка, по поводу этого праздника всего лишь разные предположения. Толком никто ничего не знает. Давайте будем добрее и стараться встречать любой день как праздник. Пожелание в день святого Валентина увеличиться количеству влюбленных во много раз.
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как это?
9 минут назад
Ну как же, надо всех несогласных облаять. Как без этого. Вот это - по-нашему, не по-западному!
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Шурик
44 минуты назад
Сегодня пятница , конец рабочей недели и для большинства людей это небольшой но праздник. В выходные можно хорошенько выспаться .
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Житель
46 минут назад
Всех с праздником ! Здоровья любви счастья всем !
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Вот так,
54 минуты назад
Кто такой этот "святой" Валентин кто-нибудь знает? Празднуют сами не зная что!
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Жучка
сегодня, 07:46
Чей день влюблённых вы празднуете?! Западных извращенцев? Где всё сводится к тому, чтобы купить всякую дребедень с сердечками и напиться.Может эти влюблённые, всех цветов, сами без нас его празднуют?
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