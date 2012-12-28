Общество
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сегодня, 17:46
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На 13-ти улицах Липецка отключат холодную воду
13 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 13 улиц.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
13 февраля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители домов № 27 по улице 9 Мая, №№ 1а, 1в, 1г, 1к, 3а по Осеннему проезду, улицы Фанерной – перерывы составят не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома № 42 по улице Терешковой, №№ 38, 38а, 40 по улице Циолковского, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 1-24 в переулке Клеверном, № 19 в переулке Чистом, № 6 по улице Алмазной, улицы Земляничную, Наде
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