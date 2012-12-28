На 13-ти улицах Липецка отключат холодную воду

13 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 13 улиц.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, №№ 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82, 82/1, 82/4, 94б по улице Космонавтов, №№ 6, 8 по улице Папина. Подачу холодной воды также ограничат жителям частного сектора улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, проезда Цветочного.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 февраля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители домов № 27 по улице 9 Мая, №№ 1а, 1в, 1г, 1к, 3а по Осеннему проезду, улицы Фанерной – перерывы составят не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома № 42 по улице Терешковой, №№ 38, 38а, 40 по улице Циолковского, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 1-24 в переулке Клеверном, № 19 в переулке Чистом, № 6 по улице Алмазной, улицы Земляничную, Наде