Липецкая вечЁрка: перерасчет за электричество, в области останется один район, и сбор погорельцам

Сегодня, 12 февраля, губернатор Игорь Артамонов заявил, что получившим огромные счета за электроэнергию сделают перерасчет, 12 районов области превратятся в округа, и семье потерявшей на пожаре ребенка собирают помощь.