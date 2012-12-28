Липецкая вечЁрка: перерасчет за электричество, в области останется один район, и сбор погорельцам
Общество
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48 минут назад
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Липецкая вечЁрка: перерасчет за электричество, в области останется один район, и сбор погорельцам
Сегодня, 12 февраля, губернатор Игорь Артамонов заявил, что получившим огромные счета за электроэнергию сделают перерасчет, 12 районов области превратятся в округа, и семье потерявшей на пожаре ребенка собирают помощь.
Сегодня губернатор Игорь Артамонов заявил, что возмущен такими счетами, пообещал — всем сделают перерасчет, а лимит льготного диапазона потребления будет увеличен с 2000 кВт до 3900 кВт в отопительный период.
Комментаторы, успокоенные быстрым решением проблемы, подняли другую.
«А Квадра за тёплый январь принесла платёжки, как за прошлогодний январь! Ужас!», — заметила Лиза.
«А с отоплением в многоквартирных домах когда и кто вопрос будет решать? Отопление отсутствует, а астрономические счета за него приходят. Да еще приходится электричеством отапливаться. А по ТВ нам все про Германию рассказывают!», — возмущается Серый.
«Губернатор, обрати внимание на Квадру, пожалуйста! Температура была +6, а платежки принесли по 5-6 тысяч! За что? Если посмотреть на дом — так у всех открыты окна и балконы!», — добавил ГОСТЬ53.
«Проживаю в доме по улице имени Семашко, д. 7/2. Пришли квитанции за отопление: ноябрь 11 000 рублей, декабрь 15 000 рублей, январь 20 000 рублей! Такая же ситуация у других жильцов дома. Прошу обратить внимание на эту ситуацию! С УК говорить бесполезно, они все валят на счетчик, который внезапно стал показывать значения в три раза больше, чем в прошлом году. Пишем во все инстанции. Пока результат нулевой», — рассказал Неравнодушный.
В Липецкой области скоро исчезнут районы. Почти все. В ближайшее время 12 районов реформируют в округа. По данным пресс-службы областного Совета жители этих районов и депутаты выступили за реформу.
Ранее округами стали Воловский. Добровский, Измалковский, Липецкий и Становлянский районы.
Таким образом в Липецкой области скоро останется только Лев-Толстовский район. Где ни жители, ни власти с инициативой преобразования в округ не вышли.
«Какие, на хрен, округа. Даешь уезды! Вот жизнь начнется. А полицию переименовать в жандармерию и будет нам щастье!», — заявил Старый Ворчун.
«Спасибо, государство позаботилось и хоть как-то улучшило жизни россиян. А то жили как дураки, в районах», — съязвил Павел.
«А день района как будет называться?», — спросил Да.
Накануне в садоводческом товариществе «Цементник» во время пожара погибла 14-летняя девочка, ее 17-летний брат находится на кислородной поддержке, он в сознании, и уже есть положительная динамика.
GOROD48 узнал, что в трагической истории много случайностей. За неделю до смерти девочка отпраздновала свой 14-й день рождения, и уже оформляла паспорт. Ее родные теперь пытаются вернуть свидетельство о рождении, чтобы получить свидетельство о смерти. Девочка смогла выбраться из горящего дома, но вернулась за своей собакой. И погибла с ней с огне.
Кстати, семья девочки оказалась среди тех, что получили огромные счета за электроэнергию, и в роковое утро многодетные родители отправились оформлять справку об отсутствии в доме газового отопления.
Сегодня для семьи открыли сбор помощи: в огне погибло все ее имущество.
«Бедные люди. Из-за этих повышенных тарифов погиб ребёнок. Люди от отчаяния бегут собирать справки, чтобы семье было что кушать. Обдирают и так бедных людей живущих на дачах. Нашли майнеров!», — написал С Дачного.
Сегодня еще один пожар закончился гибелью человека: при возгорании в гараже погиб 70-летний житель Сселок.
А накануне в селе Волово горело стоматологическое отделение больницы. Этот пожар обошелся без жертв.
Этой ночью в Липецке ожидается туман, а завтра днем, по прогнозам синоптиков, будет от -6 до -8 градусов.
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