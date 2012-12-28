Почти все районы Липецкой области превратятся в округа

Районом останется только Лев-Толстовский.

В Липецкой области продолжается муниципальная реформа: весной 12 районов будут преобразованы в муниципальные округа. Законопроекты об этом накануне рассмотрела и одобрила комиссия областного Совета.Ранее в муниципалитетах этих районов прошли публичные слушания положений реформы. По данным пресс-службы областного Совета, муниципальные депутаты и жители районов согласились на реформу местного самоуправления.После реорганизации администрации всех поселений каждого района объединят в единый орган управления. В его состав войдут территориальные отделы — городские и сельские филиалы. Они будут находиться по тем же адресам. Граждане смогут обращаться к специалистам, не выезжая в администрацию округа.Эту реформу теперь должны рассмотреть профильный комитет областного Совета и его сессия.Таким образом, в Липецкой области останется только один район — Лев-Толстовский. В региональном министерстве внутренней политики GOROD48 пояснили, что в районе никто не вышел с инициативой о преобразовании его в округ. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предполагает, что инициативу могут проявить как жители, так и представители органов местного самоуправления.