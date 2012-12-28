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1811
сегодня, 15:38
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Почти все районы Липецкой области превратятся в округа

Районом останется только Лев-Толстовский.

В Липецкой области продолжается муниципальная реформа: весной 12 районов будут преобразованы в муниципальные округа. Законопроекты об этом накануне рассмотрела и одобрила комиссия областного Совета.

Ранее в муниципалитетах этих районов прошли публичные слушания положений реформы. По данным пресс-службы областного Совета, муниципальные депутаты и жители районов согласились на реформу местного самоуправления.

После реорганизации администрации всех поселений каждого района объединят в единый орган управления. В его состав войдут территориальные отделы — городские и сельские филиалы. Они будут находиться по тем же адресам. Граждане смогут обращаться к специалистам, не выезжая в администрацию округа.

Эту реформу теперь должны рассмотреть профильный комитет областного Совета и его сессия.

Такая реформа, напомним, проведена уже в пяти районах области: Воловском, Добровском, Измалковском, Липецком и Становлянском. 

Таким образом, в Липецкой области останется только один район — Лев-Толстовский. В региональном министерстве внутренней политики GOROD48 пояснили, что в районе никто не вышел с инициативой о преобразовании его в округ. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предполагает, что инициативу могут проявить как жители, так и представители органов местного самоуправления.

район
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Комментарии (35)

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Как гость
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Сначала новые
Цирк
7 минут назад
Милицию в полицию, гаи в гибдд, а потом обратно в гаи, районы в округа. Какая бурная деятельность! Брежнев наверное в шоке.
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Может
8 минут назад
Теперь не Байден,а Трамп виноват?
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алекс
19 минут назад
Мало того что таблички переделывать надо - так всем юрлицам теперь печати с юрадресами и доверенностями менять.- но это уже проблемы юрлиц.
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Как в той песне
21 минуту назад
этот поезд в огне ...
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-
21 минуту назад
Звучит, как 'подворотня'. Хуже только 'поселение'.
Ответить
Гость
23 минуты назад
Ну так все проблемы в городе и области решены, дороги ровные, проблем с водоснабжением и электричеством нет, все коммуникации поменяли, город чистый... Пора и округа вводить вместо районов, а то уже и делать нечего будет нашим "многоуважаемым министрам"
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Борис
27 минут назад
Всё было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать В. Поляков
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Александр
32 минуты назад
Словов нету.
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Житель
35 минут назад
Так и не могу понять зачем огород городить?Что должно поменяться в лучшую сторону?Или только таблички?Глупость какая то.
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дима
39 минут назад
А вице-король Тербунского округа будет?
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