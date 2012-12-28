Липчанин задержан в Краснодарском крае за угон микроавтобуса

Угонщик протаранил шлагбаум, но далеко уехать не смог.

В городе Абинске Краснодарского края вневедомственная охрана задержала жителя Липецка, который угнал с территории коммерческого предприятия микроавтобус «Форд Транзит».По данным управления Росгвардии по Краснодарскому краю, похитителя «Форда» заметил охранник предприятия, он нажал кнопку тревожной сигнализации, однако угонщик повредил шлагбаум и уехал.«Росгвардейцы заметили угнанную машину, за рулем которой находился злоумышленник, в нескольких кварталах от места инцидента. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским», — рассказали в управлении.