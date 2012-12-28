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Происшествия
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сегодня, 10:54
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Липчанин задержан в Краснодарском крае за угон микроавтобуса
Угонщик протаранил шлагбаум, но далеко уехать не смог.
По данным управления Росгвардии по Краснодарскому краю, похитителя «Форда» заметил охранник предприятия, он нажал кнопку тревожной сигнализации, однако угонщик повредил шлагбаум и уехал.
«Росгвардейцы заметили угнанную машину, за рулем которой находился злоумышленник, в нескольких кварталах от места инцидента. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским», — рассказали в управлении.
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