Происшествия
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вчера, 15:34
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В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
С места происшествия автомобиль уехал.
Очевидцы сообщают, что машина чуть не сбила двух мамочек с колясками на пешеходной дорожке. По словам свидетелей ДТП, ребенок находился и в салоне машине, на переднем пассажирском сидении.
С места происшествия машина уехала, но, по словам очевидцев на месте остался оторвавшийся номер, который уже забрали прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ.
— В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции города Ельца выясняют обстоятельства происшествия. Личность водителя установлена, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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