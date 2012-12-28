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Неделя 48
В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Происшествия
2591
вчера, 15:34
12

В Ельце иномарка въехала в забор детского сада

С места происшествия автомобиль уехал.

Как сообщается в паблике «Елец ДТП» , сегодня в забор детского сада №40 на улице Коммунаров, въехала иномарка. По некоторым данным, за рулем автомобиля находилась дама.

Очевидцы сообщают, что машина чуть не сбила двух мамочек с колясками на пешеходной дорожке. По словам свидетелей ДТП, ребенок находился и в салоне машине, на переднем пассажирском сидении. 

С места происшествия машина уехала, но, по словам очевидцев на месте остался оторвавшийся номер, который уже забрали прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ.


— В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции города Ельца выясняют обстоятельства происшествия. Личность водителя установлена, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Алканавт
сегодня, 10:35
Че вы пристали к женщине? Просто испугалась! За самими грехов полно коментаторы,начните с себя!
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Упс
вчера, 20:06
Если дама уехала,значит была с запахом.
Ответить
Фунтик
28 минут назад
С каким запахом????
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*****
вчера, 19:03
Как вовремя с камерой попался, как в передаче"сам себе режиссёр "
Ответить
Так понимаю
вчера, 17:38
Опять собаки и пешеходы виноваты?
Ответить
Надоели вы уже
сегодня, 00:00
Под каждой новостью со своими собаками. Давно бы забрали уже себе блоховозов своих. Все бы вам спасибо сказали.
Ответить
Лиза
вчера, 17:07
Прежде всего нужно органам опеки проверить такую мамашку, пока она ребёнка не угробила.
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Урри
вчера, 16:38
Её на 15 суток надо. Пусть подумает нужен ей руль или нет.
Ответить
В
вчера, 16:25
Интересно а прав могут лишить за оставление места дтп?
Ответить
Гость
вчера, 17:17
Конечно у нас в административном кодексе прописано лишение за оставления места дтп
Ответить
Урри
вчера, 16:24
Если вместо мозга опилки то это не лечится.
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Дон Жуан
вчера, 15:47
Такой даме не только машину, но и собачку доверять нельзя
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