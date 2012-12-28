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В Ельце иномарка въехала в забор детского сада
Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
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Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Спорт
1373
вчера, 10:45
6

Пока липчане ещё спали: волейболистки одержали 4-ю победу в чемпионате и ушли с последнего места

С приходом новичков наша команда преобразилась.

9-й тур Высшей лиги «А» во Владивостоке пока складывается удачнее всего для ВК «Липецк». Сегодня утром наша команда уже успела во второй раз обыграть воспитанниц Московской волейбольной академии – 3:1.

Уступили липчанки лишь в первом сете, хотя поначалу выглядели уверенно и вели в счёте – 3:0, 6:2. Однако затем в игре нашей команды случился необъяснимый провал: сначала позволили соперницам сравнять счёт – 6:6, а затем отпустили их очень далеко – 7:12. В итоге поражение – 17:25.

А вот затем «Липецк» выглядел молодцом. Вторую и третью партии выиграли – 25:20, 25:18. Сбой произошёл в начале четвёртого отрезка – 0:5, но затем Александр Горбатков всё починил – 6:6. А волейболистки в дальнейшем не допускали отклонений от победного сценария – 25:20.

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Бочкарёва забивала один за одним

Вновь прекрасно выглядели новички – блокирующая Софья Рогастикова и Евгения Бочкарёва. С их приходом появилась уверенность, что «Липецк» точно не финиширует на дне турнирной таблицы.

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Рогастикова наладила нам игру на блоке

Эта победа – наконец-то! – позволила Горбаткову и Ко уйти с последнего места. Мы теперь 13-е – с 4-мя выигрышами (три из которых – у МВА), на нижнюю строчку опустилась «Уфимочка-УГНТУ» - 3 победы.

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Завтра в 10:00 по Москве наши волейболистки встречаются с местным приморским «Динамо», которому в 9-м туре накануне уступили – 0:3.

Фото предоставлено ВК "Липецк"
Волейбол
ВК «Липецк»
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Комментарии (6)

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Сергей
сегодня, 06:45
Девчонки. Разгромили столичный гламур, и дальше удачи в играх
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Александр Н.
вчера, 14:02
Молодцы девчонки, дальнейших успехов.
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Ах-Ах ,
вчера, 11:59
мы все проспали !
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Вовчик.
вчера, 11:29
Может волейболистки покажут пример хоккеистам. Удачи девчонки. Болею за вас.
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Вот так.
вчера, 20:17
Сегодня Липецкий дзюдоист А. Уваров занял 3 место на чемпионате Европы среди юниоров.
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Точно
вчера, 12:40
Уйти с последнего места это фееричный успех!
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