Спорт
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вчера, 10:45
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Пока липчане ещё спали: волейболистки одержали 4-ю победу в чемпионате и ушли с последнего места
С приходом новичков наша команда преобразилась.
Уступили липчанки лишь в первом сете, хотя поначалу выглядели уверенно и вели в счёте – 3:0, 6:2. Однако затем в игре нашей команды случился необъяснимый провал: сначала позволили соперницам сравнять счёт – 6:6, а затем отпустили их очень далеко – 7:12. В итоге поражение – 17:25.
А вот затем «Липецк» выглядел молодцом. Вторую и третью партии выиграли – 25:20, 25:18. Сбой произошёл в начале четвёртого отрезка – 0:5, но затем Александр Горбатков всё починил – 6:6. А волейболистки в дальнейшем не допускали отклонений от победного сценария – 25:20.
Бочкарёва забивала один за одним
Вновь прекрасно выглядели новички – блокирующая Софья Рогастикова и Евгения Бочкарёва. С их приходом появилась уверенность, что «Липецк» точно не финиширует на дне турнирной таблицы.
Рогастикова наладила нам игру на блоке
Эта победа – наконец-то! – позволила Горбаткову и Ко уйти с последнего места. Мы теперь 13-е – с 4-мя выигрышами (три из которых – у МВА), на нижнюю строчку опустилась «Уфимочка-УГНТУ» - 3 победы.
Завтра в 10:00 по Москве наши волейболистки встречаются с местным приморским «Динамо», которому в 9-м туре накануне уступили – 0:3.
Фото предоставлено ВК "Липецк"
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