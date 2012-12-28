Пока липчане ещё спали: волейболистки одержали 4-ю победу в чемпионате и ушли с последнего места

С приходом новичков наша команда преобразилась.

А вот затем «Липецк» выглядел молодцом. Вторую и третью партии выиграли – 25:20, 25:18. Сбой произошёл в начале четвёртого отрезка – 0:5, но затем Александр Горбатков всё починил – 6:6. А волейболистки в дальнейшем не допускали отклонений от победного сценария – 25:20.









Бочкарёва забивала один за одним









Рогастикова наладила нам игру на блоке

Эта победа – наконец-то! – позволила Горбаткову и Ко уйти с последнего места. Мы теперь 13-е – с 4-мя выигрышами (три из которых – у МВА), на нижнюю строчку опустилась «Уфимочка-УГНТУ» - 3 победы.









Завтра в 10:00 по Москве наши волейболистки встречаются с местным приморским «Динамо», которому в 9-м туре накануне уступили – 0:3.





Фото предоставлено ВК "Липецк"