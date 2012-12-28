«Россети Центр» обеспечивают надёжное электроснабжение в зоне ЧС в Липецкой области

Энергообъекты филиала «Россети Центр» — «Липецкэнерго» в Усманском районе работают в штатном режиме в условиях введенного режима ЧС районного масштаба из-за техногенного пожара на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова.

Ближайшие объекты энергетической инфраструктуры находятся на расстоянии более 2,5 км от локации, где ведется борьба с огненной стихией.

Энергетики находятся на постоянной связи с ГУ МЧС России по Липецкой области и готовы оказать всю необходимую помощь, в том числе по превентивному отключению электросетей для безопасного проведения работ по тушению пожара. Потребители будут оперативно подключаться по резервным схемам энергоснабжения. При необходимости филиал готов задействовать все имеющиеся в наличии РИСЭ.

«Мы продолжаем мониторинг развития пожарной обстановки и метеоусловий. Ближайшие к очагу пожара электрические сети филиала находятся на расстоянии более 2,5 км. В настоящее время угрозы для них нет. На особом контроле держим надежность электроснабжения мест размещения подразделений ГУ МЧС России, борющихся с огненной стихией», — отметил исполняющий обязанности первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» Андрей Арапов.

Напомним, заповедник в Липецкой области горит с полудня 29 мая. Пожар ещё не потушен. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь низового лесного пожара, который начался в районе станции Беляево Пригородского сельского поселения Усманского района, составляет около 300 гектаров. Установлена предварительная причина пожара — падение сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей.