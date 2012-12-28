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Общество
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27 минут назад
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В Липецкой области работникам завода выплатили 3,2 млн рублей задолженности по зарплате
Прокуратура Чаплыгинского района добилась погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками местного предприятия.
Прокуратура внесла представление руководству предприятия и возбудил административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в срок).
Благодаря вмешательству надзорного ведомства, предприятие полностью погасило задолженность перед сотрудниками.
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