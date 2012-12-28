В Липецкой области работникам завода выплатили 3,2 млн рублей задолженности по зарплате

Прокуратура Чаплыгинского района добилась погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками местного предприятия.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что ООО «М-Завод» не выплатило 39 работникам зарплату за март и апрель 2025 года. Общая сумма долга превысила 3,2 млн рублей.Прокуратура внесла представление руководству предприятия и возбудил административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в срок).Благодаря вмешательству надзорного ведомства, предприятие полностью погасило задолженность перед сотрудниками.