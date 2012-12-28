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сегодня, 20:21

Новички включились сразу – 23 очка Бочкарёвой помогли «Липецку» вырвать 3-ю победу в чемпионате

Сегодняшний матч внушил определённый оптимизм на концовку сезона.

Липецких волейболисток можно поздравить с 3-й победой в сезоне. Добыта она была в стартовой игре 9-го тура Высшей лиги «А» в далёком Владивостоке над занимающей 12-е место Московской волейбольной академией – 3:1.

Как уже сообщал GOROD48, накануне липчанки серьёзно укрепили состав, пригласив двух волейболисток с опытом игры в Суперлиге – блокирующую Софью Рогастикову и доигровщицу Евгению Бочкарёву.

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Попробуй переиграй на блоке почти двухметровую Рогастикову (справа). Наконец-то у нас появился мощный блок

И девчата с первой игры начали оправдывать авансы. На притирку ушла буквально одна партия, которая осталась за МВА – 25:21. Затем «Липецк» преобразился и взял две следующих сета – 25:22 и 25:21. Соперницы пытались перевести игру хотя бы на тай-брейк. Поэтому устроили отчаянное сопротивление в четвёртом отрезке, который липчанки выиграли на «тянучке». Наша команда уступала – 25:26, но самая высокая волейболистка команды Рогастикова на блоке зачехлила мощнейшую атаку – 26:26, а затем на подачах Дарьи Куманцевой липчанка взяли ключевые два очка. Точку красиво поставила Евгения Важнова – 28:26.

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Бочкарёва с первой игры была в ударе

Бочкарёва набрала в этой игре 23 очка, из которых 19 – в атаке. Это – лучший индивидуальный показатель в команде с начала сезона. До этого Мариам Уразбахтина в одной из игр набрала 22 очка. Сегодня 11 принесла Важнова, 10 - Мария Ясницкая, 8 - Арина Хомутова, 7 - Рогастикова.

Победа пока не помогла уйти с последнего 14-го места, но главное, что теперь появилась у команды появилась ИГРА, а многие минусы оказались исправлены. Что даёт надежду на оптимизм.

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Команда наконец-то получила недостающие звенья

Завтра в 12:00 по Москве играем с местным «Динамо» (Приморский край).

Фото предоставлено ВК "Липецк"
Волейбол
ВК «Липецк»
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