Новички включились сразу – 23 очка Бочкарёвой помогли «Липецку» вырвать 3-ю победу в чемпионате

Сегодняшний матч внушил определённый оптимизм на концовку сезона.









Попробуй переиграй на блоке почти двухметровую Рогастикову (справа). Наконец-то у нас появился мощный блок



И девчата с первой игры начали оправдывать авансы. На притирку ушла буквально одна партия, которая осталась за МВА – 25:21. Затем «Липецк» преобразился и взял две следующих сета – 25:22 и 25:21. Соперницы пытались перевести игру хотя бы на тай-брейк. Поэтому устроили отчаянное сопротивление в четвёртом отрезке, который липчанки выиграли на «тянучке». Наша команда уступала – 25:26, но самая высокая волейболистка команды Рогастикова на блоке зачехлила мощнейшую атаку – 26:26, а затем на подачах Дарьи Куманцевой липчанка взяли ключевые два очка. Точку красиво поставила Евгения Важнова – 28:26.









Бочкарёва с первой игры была в ударе



Победа пока не помогла уйти с последнего 14-го места, но главное, что теперь появилась у команды появилась ИГРА, а многие минусы оказались исправлены. Что даёт надежду на оптимизм.









Команда наконец-то получила недостающие звенья



Завтра в 12:00 по Москве играем с местным «Динамо» (Приморский край).







Фото предоставлено ВК "Липецк"



Липецких волейболисток можно поздравить с 3-й победой в сезоне. Добыта она была в стартовой игре 9-го тура Высшей лиги «А» в далёком Владивостоке над занимающей 12-е место Московской волейбольной академией – 3:1.Бочкарёва набрала в этой игре 23 очка, из которых 19 – в атаке. Это – лучший индивидуальный показатель в команде с начала сезона. До этого Мариам Уразбахтина в одной из игр набрала 22 очка. Сегодня 11 принесла Важнова, 10 - Мария Ясницкая, 8 - Арина Хомутова, 7 - Рогастикова.