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Новички включились сразу – 23 очка Бочкарёвой помогли «Липецку» вырвать 3-ю победу в чемпионате
Спорт
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сегодня, 20:21
Новички включились сразу – 23 очка Бочкарёвой помогли «Липецку» вырвать 3-ю победу в чемпионате
Сегодняшний матч внушил определённый оптимизм на концовку сезона.
Как уже сообщал GOROD48, накануне липчанки серьёзно укрепили состав, пригласив двух волейболисток с опытом игры в Суперлиге – блокирующую Софью Рогастикову и доигровщицу Евгению Бочкарёву.
Попробуй переиграй на блоке почти двухметровую Рогастикову (справа). Наконец-то у нас появился мощный блок
И девчата с первой игры начали оправдывать авансы. На притирку ушла буквально одна партия, которая осталась за МВА – 25:21. Затем «Липецк» преобразился и взял две следующих сета – 25:22 и 25:21. Соперницы пытались перевести игру хотя бы на тай-брейк. Поэтому устроили отчаянное сопротивление в четвёртом отрезке, который липчанки выиграли на «тянучке». Наша команда уступала – 25:26, но самая высокая волейболистка команды Рогастикова на блоке зачехлила мощнейшую атаку – 26:26, а затем на подачах Дарьи Куманцевой липчанка взяли ключевые два очка. Точку красиво поставила Евгения Важнова – 28:26.
Бочкарёва с первой игры была в ударе
Бочкарёва набрала в этой игре 23 очка, из которых 19 – в атаке. Это – лучший индивидуальный показатель в команде с начала сезона. До этого Мариам Уразбахтина в одной из игр набрала 22 очка. Сегодня 11 принесла Важнова, 10 - Мария Ясницкая, 8 - Арина Хомутова, 7 - Рогастикова.
Победа пока не помогла уйти с последнего 14-го места, но главное, что теперь появилась у команды появилась ИГРА, а многие минусы оказались исправлены. Что даёт надежду на оптимизм.
Команда наконец-то получила недостающие звенья
Завтра в 12:00 по Москве играем с местным «Динамо» (Приморский край).
Фото предоставлено ВК "Липецк"
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