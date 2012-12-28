Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
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Происшествия
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сегодня, 09:04
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Сбитый у «Квартала» мужчина выжил, не погибла и его собака
Как сообщили в полиции, 44-летний мужчина и его собака остались живы. Мужчина госпитализирован, собаку забрали его родственники. За рулем «Фольксвагена» находилась 67-летняя женщина.
20 января на дорогах области пострадали еще шесть человек.
В Усманском районе на дороге Девица – Никольские Выселки – граница Воронежской области 19-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Различные травмы получили две 18-летние пассажирки машины.
В Липецком районе столкнулись автомобиль «БМВ» с 59-летним водителем и грузовик «Рено» под управлением 50-летнего мужчины. Водитель и 64-летний пассажир «БМВ» госпитализированы.
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