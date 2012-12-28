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3744
сегодня, 09:04
17

Сбитый у «Квартала» мужчина выжил, не погибла и его собака

Автоинспекция сообщила о последствиях вчерашней аварии на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской, где около восьми вечера автомобиль «Фольксваген» сбил мужчину с собакой.

Как сообщили в полиции, 44-летний мужчина и его собака остались живы. Мужчина госпитализирован, собаку забрали его родственники.  За рулем «Фольксвагена» находилась 67-летняя женщина. 

20 января на дорогах области пострадали еще шесть человек.

В Усманском районе на дороге Девица – Никольские Выселки – граница Воронежской области 19-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Различные травмы  получили две 18-летние пассажирки машины.

В Липецком районе столкнулись автомобиль «БМВ» с 59-летним водителем и грузовик «Рено» под управлением 50-летнего мужчины. Водитель и 64-летний пассажир «БМВ» госпитализированы.

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авария
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Комментарии (17)

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Сначала новые
Гость
23 минуты назад
многие водители путают автомат с автопилотом, считая, что машина помимо скорости, сама управлять будет
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Юлевна
29 минут назад
Там темно и никого не видно, особо не разгонишься.
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Слава
сегодня, 12:58
Богу, живы! 44 мужчине, жить и жить, дай Бог ему выздоровления.
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Слепящие фары
сегодня, 12:16
почему гибдд не требует соблюдение ПДД. по фарам в автокарытах
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Липа
сегодня, 11:56
Было бы идеально все пешеходные переходы, регулируемые и не регулируемые, заменить на лежачие полицейские. Тогда уж точно войдёт в привычку притормаживать. Администрация, примите к сведениям пожалуйста
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ммм
сегодня, 11:52
67 лет какие права тем паче женщине, даже и притормаживать не пыталась
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Андрей
сегодня, 11:12
Спасибо "Город 48", переживали за собаку, ну и за парня.
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Липчанин
сегодня, 10:40
А там переход то есть? Похоже фарами ее ослепило, а пешеход весь в черном. Пусть на него в суд подает за отсутствие светоотражающих элементов.
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Ха
сегодня, 12:53
А глаза то у тебя есть? Сляпец
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Липчанину
сегодня, 10:56
Глаза протри, и пересмотри видео. Знаки пешеходного перехода видны.
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Прохожий
сегодня, 10:18
Браво город48. Вы просто мастера заголовков. Потребовалось даже определенное время, чтобы понять, что вы написали.
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Да
сегодня, 12:51
Согласна с вами.
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гостьЯ
сегодня, 10:05
на раскадровке нет ни какого телефона, в конце лицо руками закрыла от испуга.Удар пришелся по касательной правой фарой и зеркалом,считай повезло пешеходу. Не снимая вины с водителя, вопрос к властям города:сколько нужно жертв, прежде чем будет нормальное освещение и регулируемый переход? Очень плотный поток по улице, слабое освещение пешеходного перехода, пешеход в черной куртке и собака тоже черного цвета, пазл сложился..
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Дмитрий
сегодня, 10:56
А на ул. Ковалева, после остановки Сады, в сторону цем.завода вообще дорога не освещается, не говоря уже о пешеходных переходах. А там люди живут, дети дорогу переходят... Администрация, куда вы смотрите, ждете резонанса?
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