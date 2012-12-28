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581
31 минуту назад
2

Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»

ДТП произошло вечером 20 января.

Умер 44-летний мужчина, которого вечером 20 января у ТЦ «Квартал» на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской сбил автомобиль «Фольксваген Поло».

За рулем автомобиля находилась 67-летняя женщина. Под колеса «Фольксвагена» также попала собака, которую мужчина вел на поводке. Мужчина был госпитализирован, собаку забрали его родственники.

Фото, видео: Роман Бадулин
ДТП
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Комментарии (2)

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Эхо
21 минуту назад
Жесть.... Пока на всех пешеходных не установят светофоры..... это будет очень часто...
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Роман
21 минуту назад
Жесть((не ожидал
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