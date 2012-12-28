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Происшествия
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31 минуту назад
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Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
ДТП произошло вечером 20 января.
За рулем автомобиля находилась 67-летняя женщина. Под колеса «Фольксвагена» также попала собака, которую мужчина вел на поводке. Мужчина был госпитализирован, собаку забрали его родственники.
Фото, видео: Роман Бадулин
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