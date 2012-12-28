Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»

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Вечером 20 января в Липецке у ТЦ «Квартал» на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской автомобиль «Фольксваген Поло» сбил мужчину с собакой.Очевидцы аварии утверждают, что за рулём машины сидела женщина.