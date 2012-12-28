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1408
вчера, 22:47
12

Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»

Вечером 20 января в Липецке у ТЦ «Квартал» на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской автомобиль «Фольксваген Поло» сбил мужчину с собакой.

Очевидцы аварии утверждают, что за рулём машины сидела женщина.

Фото, видео: Роман Бадулин
авария
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Комментарии (12)

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Горожанка
сегодня, 00:01
Очень опасный переход! Там даже днем водители не снижают скорость. И местные жители почему-то по старинке ходят туда сюда расслаблено. Может это связано с тем, что раньше не было такого движения машин, а была здесь посадка и высадка толпы пассажиров автобусов, все было неспешно. Тут однозначно нужен светофор с кнопкой вызова.
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Мама дорогая!
вчера, 23:53
Разметку слабо на дорогах нарисовать? Темень круглые сутки: пасмурно, уныло, не освещено нигде. Так ещё и разметки нет. Зебру можно нарисовать? Может, зебра спасёт этот город?
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МАЛИНА ШИП
вчера, 23:50
Дело не в освещении! Днём та же история. Пешеходы идут, не глядя по сторонам. Но им можно (возможно, глухие, слепые, тупые). А водители летят, забывая, что автомобиль - средство повышенной опасности. Ведь на видео ни одна машина не остановилась!
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Альберт
вчера, 23:36
Может не лететь как угорелому, а то скидываешь там скорость, видимость никакая, еще и встречный транспорт слепит, а тебя справа обгоняет какой нибудь безголовый
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МАЛИНА ШИП
вчера, 23:32
На место взаимоуважения, которого нет, как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей, должен прийти взаимный страх, когда пешеход, наконец, сначала убедится в безопасности, а потом пойдёт, и водители будут бояться, подъезжая к пешеходному переходу, а не давить на газ.
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Свой
вчера, 23:20
Человек живой? И песель тоже. Кто знает?
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очевидец
вчера, 23:33
живой, человека на скорой на носилках погрузили и увезли возможно чмт и ногу сломал
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пдд
вчера, 23:16
4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Черная одежда, не убедился в безопасности перехода, водила не увидел вовремя или забил - в сумме минус человек, плюс обитатель колонии
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Все также.
вчера, 23:15
На ЛТЗ нет освещения. Пешеходов не видно! Разметок нет!
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Роман
вчера, 23:00
Водитель собаки и пёс были без отражателей на одежде, видео Как пёс на длинном поводке затягивает его под машину. В тёмное время суток водителям надо быть предельно внимательными, пешеходы обязаны предпринимать меры, чтоб их было видно на дороге, кстати пешеходный переход плохо освещён.
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Освещение
вчера, 23:31
должно быть в городе. В Липецке нету нормального освещения ни на дорогах, ни на переходах.
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Animal planet.
вчера, 23:08
У тебя много отражателей на одежде?
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