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Происшествия
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вчера, 22:47
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Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Очевидцы аварии утверждают, что за рулём машины сидела женщина.
Фото, видео: Роман Бадулин
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