Сегодня в Липецке: концерт Примадонны, выпускники разочарованы низкими зарплатами, начальство рыдает
Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
34-летний многодетный отец получил 9 колонии строгого режима за убийство жены на почве ревности
Липчане жалуются на засоры в канализации, а коммунальщики — на горожан, кидающих в нее мусор
Общество
134
51 минуту назад
3
Эскадрилья БПЛА Минлесхоза Липецкой области вырастет в этом году до 13 дронов
Десяток беспилотников будет следить за лесными пожарами, остальные контролировать вырубки и сторожить посадки от черных лесорубов.
Один дрон в лесопожарном центре уже имелся, плюсом к нему огнеборцы получат еще девять. Как уточнили в пресс-службе Минлесоха, в условиях запрета на полеты беспилотников не военного назначения, лесные дроны задействуют в экстренных случаях, после уведомления соответствующих служб. Их поднимают в воздух, например, для оценки масштабов лесных пожаров и для координаций действий огнеборцев.
Три БПЛА получат лесные инспекторы для контроля вырубок, отслеживания черных лесорубов. Несмотря на то, что последние несколько лет таких в липецких лесах почти не встречается, контроль необходим.
Управлять квадрокоптерами будут несколько государственных инспекторов, которые прошли соответствующее обучение. Региональный Минсельхоз собирается довести количество БПЛА до 25 в ближайшие годы.
0
0
0
2
0
Комментарии (3)