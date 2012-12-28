Эскадрилья БПЛА Минлесхоза Липецкой области вырастет в этом году до 13 дронов

Десяток беспилотников будет следить за лесными пожарами, остальные контролировать вырубки и сторожить посадки от черных лесорубов.

Как сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства, в первом квартале этого года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» лесная охрана и лесопожарный центр получат 12 БПЛА.Один дрон в лесопожарном центре уже имелся, плюсом к нему огнеборцы получат еще девять. Как уточнили в пресс-службе Минлесоха, в условиях запрета на полеты беспилотников не военного назначения, лесные дроны задействуют в экстренных случаях, после уведомления соответствующих служб. Их поднимают в воздух, например, для оценки масштабов лесных пожаров и для координаций действий огнеборцев.Три БПЛА получат лесные инспекторы для контроля вырубок, отслеживания черных лесорубов. Несмотря на то, что последние несколько лет таких в липецких лесах почти не встречается, контроль необходим.Управлять квадрокоптерами будут несколько государственных инспекторов, которые прошли соответствующее обучение. Региональный Минсельхоз собирается довести количество БПЛА до 25 в ближайшие годы.