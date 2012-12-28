В Липецкой области сухо, туманно и до +10

Антициклон будет влиять на погоду еще два дня.

25 и 26 марта Липецкая область остается в гребне Сибирского антициклона, небольшой дождь пройдет местами лишь к вечеру 26 марта — скажется влияние фронтов южного циклона. Также небольшие осадки пройдут ночью 27 марта, днем они прекратятся.Среднесуточные температуры составят: 25 марта — 1-2 градуса тепла, что в пределах нормы, 26 и 27 марта — 3-5 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днем — от +5 до +10.В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ночью — от -4 до -6, днем — от +7 до +9 градусов.День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 22 градуса мороза.