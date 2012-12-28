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Происшествия
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сегодня, 11:02
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В гараже взорвался бензобак: 24-летний липчанин в реанимации
Мужчине диагностировали ожоги 35% тела.
На машине пробило бак и липчанин сливал из него бензин. Недалеко находился источник открытого огня — буржуйка, которой отапливался гараж. Искра попала на бензин и произошли взрыв и возгорание.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, молодой мужчина госпитализирован в реанимацию — у него ожоги 35% тела и термоингаляционная травма — ожог дыхательных путей.
У пострадавшего обожжены лицо, руки, тело, ноги. Врачи борются за жизнь пациента.
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