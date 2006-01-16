Первый новичок перешёл в «Металлург» из московского «Спартака»

Играл за юношеские сборные России, выходил на поле вместе с Аленичевым, Тихоновым и Мостовым.

19-летний крайний защитник Егор Ананьев (16.01.2006, 180 см, 70 кг) довольно быстро убедил тренеров в своей пользе для команды. Для этого ему хватило всего одного тайма в контрольной игре в Тамбове и нескольких тренировок. В одной из них юный футболист заставил раскрыть рты от удивления тренеров и старожилов команды. Далеко не самый габаритный юноша сенсационно выиграл командный тест на выносливость. Позади остался даже прошлогодний чемпион капитан команды Дмитрий Пахомов, на этот раз показавший третий результат.









Егор в контрольной игре в Тамбове



Ананьев – уроженец Ярославля и воспитанник Академии столичного «Спартака». За красно-белых в ЮФЛ провёл 37 игр, в прошлом году дебютировал в Молодёжном первенстве: 17 матчей, 1 гол – в гостях «Локомотиву» (2:0). На его счету 13 матчей за юношеские сборные России.









В «Металлурге» образовалась целая колония экс-спартаковцев, в которую входят и лучший бомбардир команды в «Серебре» (5 голов) Антон Рощин, и Сергей Гайдук, и теперь Ананьев. Да и главный тренер Дмитрий Бугаков в 2001 году сумел недолго, но побыть частью звёздного романцевского «Спартака».







На фото вверху генеральный директор Андрей Овчинников (справа) и Егор Ананьев



Сегодня «сталевары» объявили о подписании первого новичка-2025.А ещё юноша успел выйти на поле с кумирами спартаковской публики Егором Титовым. Дмитрием Аленичевым, Александром Мостовым, Эмменуэлем Эменике и другими. Это случилось 11 сентября 2024 года на «Лукойл-Арене» в матче поколений «Спартака», в котором сборная Олега Романцева победила команду Деяна Станковича – 3:2. Ананьева и ещё нескольких воспитанников спартаковской Академии выпустили в конце, символизирую преемственность поколений.