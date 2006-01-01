После спарринга в Тамбове «Металлург» отказал нескольким кандидатам в команду

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«Сталевары» провели два тайма разными составами. В первой половине сыграли в основном старожилы команды, которые завершили свой игровой отрезок вничью – 1:1.После перерыва на поле вышли кандидаты в команду, сыгранности не было никакой и в итоге липчане пропустили ещё родин мяч.









Вместе с прошлогодней основой в первом тайме появились лишь три новичка. 19-летний защитник Егор Ананьев появился на правом фланге обороны: уже на 1-й минуте прервал перспективную атаку хозяев, сыграл недожжено в обороне, запомнился ювелирными переводами мяча с фланга на фланг и подключениями в атаку – из новичков, пожалуй, лучший.









Егор Ананьев в борьбе за мяч



24-летний центральный защитник Кирилл Донцов действовал в целом надёжно, но именно из центра липчане пропустили гол на 25-й минуте. Хозяева подали угловой, мяч заметался перед воротами и капитан хозяев защитник Александр Головня головой переправил его в сетку ворот Александра Кобзева – 1:0.









Тамбовчане празднуют гол



Третий потенциальный новобранец в старте – 27-летний форвард Кирилл Донсков. Мяч получал нечасто, один раз сыграл рукой перед собственной штрафной, после чего хозяева получили право на опасный стандарт. Но в голевой комбинации участие принял, забрав подбор на чужой половине поля. В концовке Сергей Гайдук врывался в штрафную, но был сбит – пенальти. К мячу подошёл капитан «Металлурга» Дмитрий Пахомов и развел по разным углам мяч и вратаря Александра Баженова – 1:1.









Иван Донсков (в центре)



Липчане могли выйти вперёд, но Никита Кононенко не попал в дальний угол.











Матч проходил без зрителей, но футбольный бомонд пускали. Крайний слева - один из лучших бомбардиров в итории "Металлурга" тамбовчанин Александр хальзов, справа - экс-главный тренер "сталеваров" Сергей Машнин.



Во втором тайме экспериментальному составу явно не хватало сыгранности. Бугаков разномерно распределил игровое время и между тремя вратарями: и Кобзев, и Никита Яворский, и 17-летний Артём Лаврентьев получили по 30 минут. Для последнего это и вовсе был дебют в команде мастеров даже на уровне товарищеских поединков. Парень старался, на 71-й минуте предотвращал атаку и получил болезненный удар по голове, в чувство вратаря приводили врачи. Неизвестно, повлиял ли этот эпизод или нет, но через 2 минуты Лаврентьев пропустил. Попенять нужно и защитникам, которые дали экс-игроку столичного «Велеса» добить мяч в сетку – 2:1.









Лаврентьев впервые сыграл в мужской футбол



После матча главный тренер Дмитрий Бугаков отметил, что в первом тайме его команда продемонстрировала добротный футбол для первого спарринга, во второй половине команда сыграла гораздо хуже, но это было предсказуемо. Для наставника был важен не сколько результат, столько возможность просмотреть потенциальных новичков.









Дмитрий Бугаков на матче



И после матча последовали оргвыводы. Отправились восвояси защитник Михаил Харлан из столичной «Родины-2», хавбек липецкого «Сокола» Остап Рыжов и форвард Иван Донсков. Продолжить смотрины предлагали экс-игроку столичного «Торпедо-2» Ивану Никину, но тот решил искать счастья в других командах.









Остап Рыжов из липецкого "Сокола" в "Металлург" не перейдёт



Продолжат тренировки воспитанники липецкого футбола вратарь Дмитрий Безбородов (27.04.2007) из «Акрона-Академии Коноплёва» (ЮФЛ) и фланговый защитник Вадим Ролдугин (10.09.2005), на счету которого 19 матчей во второй лиге за дубль столичного «Динамо», «Орел» и «Родину-М», а также Никита Панов и Вениамин Баязов. В строю Донцов и Ананьев.









Первый зимний контрольный матч «Металлург» проиграл в крытом манеже Тамбова местному «Спартаку» - 1:2.У «Металлурга» было достаточно времени, чтобы отыграться, но ничего вразумительного у чужих ворот создано так и не было.Ещё до спарринга в Тамбове получили отказ вратарь Владислав Трубицин, выступавший в Медаилиге за клуб Василия Уткина «Эгриси», и хавбек «Ельца» Андрей Хромых.Ещё неделю «Металлург» будет тренироваться в Липецке, а 10 февраля отправится на сбор в Сочи, где планирует провести 3 контрольных матча.1:0 - Головня, 25. 1:1 - Пахомов, 27 с пенальти. 2:1 - И.Востриков, 73.Баженов (Бондарь, 46). Головня. Дубинин. Кирянин. Арт.Миронов. Ал-р Миронов. Е.Евгеньев. Инякин. Шульгин. Турсунов. Часовских. На замену выходили Хачиян, Пузиков, Кольтюков, И.Востриков, Д.Борисов, Пацев, М.Стёпин.Кобзев (Яворский, 30). Гордиенко. Донцов. Ткачук. Ананьев. Пахомов (к). Кононенко. Елизаров. Глебов. Гайдук. Донсков.Яворский (Арт.Лаврентьев, 60). Коротких, Горунков, Харлан, Ролдугин, Баязов, Никин, О.Рыжов, Е.Яковлев, Н.Панов, Бушуев.Д.Пахомов, 39.СТЦ "Тамбов". Без зрителей.