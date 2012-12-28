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В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
В России
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сегодня, 21:10
В Ессентуках детей госпитализировали из санатория с признаками отравления
"Семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Дети из Белгородской области находятся под присмотром медиков, в стационаре. Причин для беспокойства нет. Подключены главврач детской и инфекционной больницы, проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры. С родителями медики и сопровождающие находятся на связи ", - отметил Крутников в своем Telegram-канале.
Совместно с тренерами анализируются покупки детей в магазинах. Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало.
На ситуацию отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который связался с главой Ставропольского края Владимиром Владимироввм. "Он держит ситуацию на контроле. Врачи разбираются в причинах. Вся необходимая помощь оказывается. Надеюсь, что дети скоро поправятся", - отметил белгородский губернатор в Telegram-канале.
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