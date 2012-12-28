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1798
сегодня, 09:13
7

Двое липчан совершили кражу со взломом

Из ларька они украли деньги и сигареты

В отдел полиции №7 Липецка поступило сообщение о краже со взломом из сигаретного ларька. Двое граждан, выбив дверь и сломав запоры, забрались в ларек и украли деньги – 35 тысяч рублей и 13 блоков сигарет.

— Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемые установлены. Ими оказались двое неработающих жителей областного центра, 33 и 35 лет. Оба задержаны, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
операция Ы
сегодня, 14:22
всё уже украдено до нас
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Мнение психолога
сегодня, 12:17
Курение вредит вашей жизни..
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Александр Н.
сегодня, 10:50
А работать не пробовали.
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Да уж
сегодня, 10:00
Совсем мелочные ребята.Другое дело банк.
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Гость
сегодня, 09:53
Украл, выпил, в тюрьму!
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Липчанин
сегодня, 09:34
Поколение Ютуба.
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Fox
сегодня, 09:20
Ночная соль, днем спят а ночами выползают что бы стырить.
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