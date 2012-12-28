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Происшествия
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сегодня, 09:13
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Двое липчан совершили кражу со взломом
Из ларька они украли деньги и сигареты
— Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемые установлены. Ими оказались двое неработающих жителей областного центра, 33 и 35 лет. Оба задержаны, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.
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