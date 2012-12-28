Двое липчан совершили кражу со взломом

Из ларька они украли деньги и сигареты

В вашем браузере отключен JavaScript

В отдел полиции №7 Липецка поступило сообщение о краже со взломом из сигаретного ларька. Двое граждан, выбив дверь и сломав запоры, забрались в ларек и украли деньги – 35 тысяч рублей и 13 блоков сигарет.— Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемые установлены. Ими оказались двое неработающих жителей областного центра, 33 и 35 лет. Оба задержаны, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.