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Происшествия
2021
сегодня, 17:25
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Авария на лебедянской трассе: водители помогали тушить задымившийся «Фольксваген»
Первые минуты после аварии под Лебедянью попали на видео.
Напомним, что в результате ДТП погиб 80-летний пассажир и 76-летняя пассажирка легкового автомобиля. 33-летний водитель «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
— Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали в полиции.
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