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2021
сегодня, 17:25
4

Авария на лебедянской трассе: водители помогали тушить задымившийся «Фольксваген»

Первые минуты после аварии под Лебедянью попали на видео.

После столкновения «Фольксвагена» и «МАЗа»  на лебедянской трассе легковой автомобиль задымился.  До приезда спасателей его тушили водители проезжавших мимо автомобилей, следует из видео. снятого в первые минуты после аварии.

Напомним, что в результате ДТП погиб 80-летний пассажир и 76-летняя пассажирка легкового  автомобиля. 33-летний водитель «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

— Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали в полиции.
ДТП
грузовик
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Кирилл
сегодня, 20:52
Фольцваген б 5 , вошел в прицеп
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вопрос
сегодня, 18:49
а что про чудо инотазопрома не написали?
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Знающий
сегодня, 18:42
Деда с бабкой уработал .
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Джорж
сегодня, 19:45
И сколько к тебя желчи...
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