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Общество
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сегодня, 16:49
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Два человека погибли и один получил травмы в ДТП под Лебедянью
Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
В результате столкновения кузов легкового автомобиля деформировался. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, прибывшие на место происшествия пожарные деблокировали автомобиль и оказали помощь участникам аварии.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что в результате столкновения погиб 80-летний пассажир и 76-летняя пассажирка «Фольксвагена».
— 33-летний водитель «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали в полиции.
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