Два человека погибли и один получил травмы в ДТП под Лебедянью

Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Днем 31 января в районе поворота с трассы Липецк-Данков на Лебедянь произошло смертельное ДТП с автомобилями «Фольксваген» и «МАЗ».В результате столкновения кузов легкового автомобиля деформировался. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, прибывшие на место происшествия пожарные деблокировали автомобиль и оказали помощь участникам аварии.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что в результате столкновения погиб 80-летний пассажир и 76-летняя пассажирка «Фольксвагена».— 33-летний водитель «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали в полиции.