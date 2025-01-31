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3927
сегодня, 16:49
19

Два человека погибли и один получил травмы в ДТП под Лебедянью

Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Днем 31 января в районе поворота с трассы Липецк-Данков на Лебедянь произошло смертельное ДТП с автомобилями «Фольксваген» и «МАЗ».

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В результате столкновения кузов легкового автомобиля деформировался. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, прибывшие на место происшествия пожарные деблокировали автомобиль и оказали помощь участникам аварии.

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В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что в результате столкновения погиб 80-летний пассажир и 76-летняя пассажирка «Фольксвагена».

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— 33-летний водитель «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести  госпитализирован. Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — рассказали в полиции.

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ДТП
грузовик
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Комментарии (19)

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123
сегодня, 20:19
Наверное таксист типо, решил по лёгкому денег заработать отвезти бабушку и дедушку.
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Инкогнито
47 минут назад
Не городите чушь. За рулём был муж их внучки. Царствие им небесное. Родным соболезнование.
Ответить
Инкогнито
53 минуты назад
Не городите чушь. За рулём был муж их внучки. Царствие им небесное. Родным соболезнование.
Ответить
Аноним
54 минуты назад
Вы когда пишите что-то подобное, вы своим мозгом правильно пользуетесь?! Проверьте в следующий раз, прежде чем по кнопочкам на экране телефона жать.
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Инкогнито
сегодня, 21:14
Не городите чушь. За рулём был муж их внучки. Царствие им небесное. Родным соболезнование.
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Богдан
сегодня, 19:08
Соболезнования всем родным и близким!!
Ответить
Любовь
сегодня, 18:39
Соболезнования родным и близким! Рустам быстрейшего выздоровления!
Ответить
Лиза
сегодня, 18:21
Соболезнование родным и близким...
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Светлана
сегодня, 18:20
Может внук вез бабушку и дедушку, и что тут такое. Скажи что произошло все нелепо, очень сильно жаль. Соболезнования родственникам
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Леха
сегодня, 18:27
Так и было
Ответить
Светлана
сегодня, 18:19
Может внук вез бабушку и дедушку, и что тут такое. Скажи что произошло все нелепо, очень сильно жаль. Соболезнования родственникам
Ответить
Закрытый пост
сегодня, 17:55
Гибдд должны там выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности движения. А он закрыт. Только катаются в засады для попоров.
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Ээээ
52 минуты назад
А соблюдение прав ПДД это чья ответсвенность? В вас то пешеходы виноваты, то дорога не почищена, не обработана, но гибдд каждые 5 метров не стоит - все виноваты, а вот чтобы соблюдать пдд и скоростной режим- пардонте, нет не слышали. Соблюдайте пдд и не будет таких аварий.
Ответить
Интересно
12 минут назад
А соблюдение прав ПДД это чья ответсвенность? В вас то пешеходы виноваты, то дорога не почищена, не обработана, но гибдд каждые 5 метров не стоит - все виноваты, а вот чтобы соблюдать пдд и скоростной режим- пардонте, нет не слышали. Соблюдайте пдд и не будет таких аварий. А что пешеходы не бывают виноваты и все соблюдают ПДД , а все дороги почищены и обработаны? Мы что, в Белоруссии живём?
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Иван
сегодня, 17:19
Этот перекресток, ужас, постоянно там ДТП
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Ризо
сегодня, 17:16
А что делали пенсионеры в разбитой тачке? Им бы дома сидеть, а не на машине кататься
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Анон
сегодня, 18:06
Пенсионеры часто болеют и посещают больницы в городе, вы не знали что у нас медицина в районах почти отсутствует, что им надо дома сидеть ждать смерти, все жить хотят и на своих ногах и силах, а тут только посочувствовать надо родным, и да автобусы тоже уже ходят рейсовые через раз, поэтому и добираются люди как могут
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Аноним
сегодня, 17:24
А вам бы пройти и помолчать, у людей горе
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Савелий
сегодня, 17:07
Кто-то через перекресток на красный пошел не притормаживая?
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