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вчера, 21:34
5

На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 31 января станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители 12 улиц.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 13, 19 на улице Ярославской, № 24 по улице Тихой, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 17, 21, 22а по улице Коммунистической, №№ 14, 16 по улице Ильича, №№ 36а, 38, 38/3, 38/4 по улице Пестеля, также холодную воду отключат в частном секторе улиц Светлова, Тихой, Железногорской, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Ярославской. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

31 января плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

Из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество:

- с 09:00 до 16:00 — в доме № 1а по улице Зои Космодемьянской,
- с 09:00 до 17:00 — в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, № 1 по улице Зегеля, на улицах Баумана, Васильковой,

- С 10:00 до 17:00 — в домах №№ 1-18 по улице Садовой, № 22 по улице Винницкой, №№ 23, 23а по улице Задорожной, № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 10 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, на улицах Рыбалко, Подсобное Хозяйство, Харьковской, в районе 10 Шахты, садоводчествах «Восход», «Металлург-2»,

- с 14:00 до 17:00 — в домах №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Архангельской, №№ 9, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, на улице Усманской.

Из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители:

- с 08:00 до 18:00 — в домах №№ 1, 3 по улице Металлургов, №№ 1, 5 по улице Фестивальной,
- с 09:00 до 17:00 — в домах №№ 8, 10, 11, 12, 14 по Осеннему проезду, №№ 1, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Спиртзаводской, №№ 18, 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Фестивальной,

- с 13:00 до 17:00 — в доме № 2 по улице Металлургов. 

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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
А.
41 минуту назад
План надо заранее составлять, и летом весь ремонт, зимой только экстренно..
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Вера
вчера, 23:48
Какие плановые работы в январе, народ за дураков уже 25 лет держат.
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Рвк-водолаз
вчера, 23:00
Крепчайте
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В СССР
вчера, 22:54
такого бардака не допускали!
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Василий
вчера, 22:00
это когда-нибудь закончится??? сколько можно рыть
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