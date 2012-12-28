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Общество
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вчера, 21:34
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На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 31 января станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители 12 улиц.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
31 января плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество:
- с 09:00 до 16:00 — в доме № 1а по улице Зои Космодемьянской,
- с 09:00 до 17:00 — в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, № 1 по улице Зегеля, на улицах Баумана, Васильковой,
- С 10:00 до 17:00 — в домах №№ 1-18 по улице Садовой, № 22 по улице Винницкой, №№ 23, 23а по улице Задорожной, № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 10 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, на улицах Рыбалко, Подсобное Хозяйство, Харьковской, в районе 10 Шахты, садоводчествах «Восход», «Металлург-2»,
- с 14:00 до 17:00 — в домах №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Архангельской, №№ 9, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, на улице Усманской.
Из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители:
- с 08:00 до 18:00 — в домах №№ 1, 3 по улице Металлургов, №№ 1, 5 по улице Фестивальной,
- с 09:00 до 17:00 — в домах №№ 8, 10, 11, 12, 14 по Осеннему проезду, №№ 1, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Спиртзаводской, №№ 18, 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Фестивальной,
- с 13:00 до 17:00 — в доме № 2 по улице Металлургов.
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