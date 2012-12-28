Работник украл со склада 132 тонны ячменя

Мужчина два дня перевозил семена на другой склад и продал украденное за миллион.

В Тербунском округе в полицию обратился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. В конце прошлого года фермер уезжал в другой регион на несколько месяцев, а когда вернулся – обнаружил пропажу со склада 132 тонн семян ячменя. Ущерб превысил 2,3 миллиона рублей.В краже подозревают 49-летнего работника КФХ.«Воспользовавшись отъездом фермера, он в течение двух дней перевозил семена на другой склад. Похищенное он продал за миллион рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере», ее санкции – до десяти лет лишения свободы.