Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
Лишённый прав липчанин купил поддельное удостоверение за 10 000 рублей и ездил с ним пять лет
«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Происшествия
637
сегодня, 07:31
Работник украл со склада 132 тонны ячменя
Мужчина два дня перевозил семена на другой склад и продал украденное за миллион.
В краже подозревают 49-летнего работника КФХ.
«Воспользовавшись отъездом фермера, он в течение двух дней перевозил семена на другой склад. Похищенное он продал за миллион рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере», ее санкции – до десяти лет лишения свободы.
