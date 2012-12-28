Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Происшествия
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Происшествия
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
75-летняя женщина попала под машину и умерла в больнице
Происшествия
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
Липецкие кардиологи спасли 35-летнего мужчину с острым инфарктом
Здоровье
1 апреля откроют запись в самую большую школу Липецка
Общество
В Липецке арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Происшествия
Природа перепутала январь с мартом
Погода в Липецке
Читать все
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Происшествия
Липецкие кардиологи спасли 35-летнего мужчину с острым инфарктом
Здоровье
1 апреля откроют запись в самую большую школу Липецка
Общество
Руководитель ДК «Рудничный» возглавит городской департамент культуры и туризма
Общество
Пылающий «BMW X6» сняли на видео
Происшествия
В Липецке арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Происшествия
Детский сад № 66 капитально отремонтируют
Общество
Дело на нападении на 25-летнего парня будут расследовать в Тамбове
Происшествия
Липецкая мэрия готова заплатить миллион рублей за вывоз шин
Общество
В Задонском районе столкнулись фура и легковушка: пострадал 21-летний водитель «Лады»
Происшествия
Читать все
Общество
596
57 минут назад

Липецкая мэрия готова заплатить миллион рублей за вывоз шин

Управление главного смотрителя объявило конкурс на поиск подрядчика, который займется вывозом изношенных шин с территории Липецка. Начальная цена контракта 1 000 000 рублей.

Контракт будет действовать с момента его заключения до 19 декабря 2025 года. Сколько должно быть вывезено шин, не указано. Оплата будет осуществляется по цене единицы услуги, но не больше стоимости контракта. Конкретные адреса вывоза и их сроки будут определяются заказчиком во время исполнения контракта. Подрядчик должен отвезти шины на утилизацию или заняться этим самостоятельно при наличии лицензии на такой вид деятельности. Сжигать, закапывать или вывозить шины на свалки запрещено.

Судя по всему, миллион рублей — это стандартная сумма, которую мэрия готова тратить на избавление от шин. Ее озвучили еще в конце 2024 года на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета. Тогда депутаты предлагали  как-то иначе оказать содействие двум резидентам МБУ «Технопарк-Липецк», компаниям «Циркон» и «Зевс технологии», занимающихся переработкой старой резины и испытывающими серьезные финансовые трудности. Переживая, что Липецк в 2025 году будет завален шинами.

— Неправильно софинансировать из городского бюджета какими-то субсидиями частный бизнес, зарабатывающий на переработке отработанной резины, — пояснил тогда вице-мэр Николай Дергунов.
шины
0
0
1
1
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru