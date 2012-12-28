Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Общество
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57 минут назад
Липецкая мэрия готова заплатить миллион рублей за вывоз шин
Контракт будет действовать с момента его заключения до 19 декабря 2025 года. Сколько должно быть вывезено шин, не указано. Оплата будет осуществляется по цене единицы услуги, но не больше стоимости контракта. Конкретные адреса вывоза и их сроки будут определяются заказчиком во время исполнения контракта. Подрядчик должен отвезти шины на утилизацию или заняться этим самостоятельно при наличии лицензии на такой вид деятельности. Сжигать, закапывать или вывозить шины на свалки запрещено.
Судя по всему, миллион рублей — это стандартная сумма, которую мэрия готова тратить на избавление от шин. Ее озвучили еще в конце 2024 года на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета. Тогда депутаты предлагали как-то иначе оказать содействие двум резидентам МБУ «Технопарк-Липецк», компаниям «Циркон» и «Зевс технологии», занимающихся переработкой старой резины и испытывающими серьезные финансовые трудности. Переживая, что Липецк в 2025 году будет завален шинами.
— Неправильно софинансировать из городского бюджета какими-то субсидиями частный бизнес, зарабатывающий на переработке отработанной резины, — пояснил тогда вице-мэр Николай Дергунов.
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