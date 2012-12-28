Липецкие кардиологи спасли 35-летнего мужчину с острым инфарктом

Молодому мужчине с обширным инфарктом провели успешную операцию по стентированию артерии и восстановлению кровотока в сердечной мышце.

Кардиологи областной больницы спасли 35-летнего мужчину с острым инфарктом.«Боль в сердце у молодого человека была кратковременной. Однако врачи решили перестраховаться и не ошиблись. Обследование показало: это обширный инфаркт. Ещё пару часов промедления и всё могло кончиться фатально. Пациента сразу подали в операционную, где рентгенэндоваскулярный хирург Павел Огнев провёл успешную операцию по стентированию артерии и восстановлению кровотока в сердечной мышце. Это дало возможность кардиологу блока интенсивной терапии Ксении Мелиховой более уверенно бороться за жизнь своего пациента в первые, самые тяжёлые, сутки лечения», — сообщила в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Сейчас мужчине значительно лучше, восстанавливаться он будет дома.