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594
41 минуту назад
3

Липецкие кардиологи спасли 35-летнего мужчину с острым инфарктом

Молодому мужчине с обширным инфарктом провели успешную операцию по стентированию артерии и восстановлению кровотока в сердечной мышце.

Кардиологи областной больницы спасли 35-летнего мужчину с острым инфарктом.

«Боль в сердце у молодого человека была кратковременной. Однако врачи решили перестраховаться и не ошиблись. Обследование показало: это обширный инфаркт. Ещё пару часов промедления и всё могло кончиться фатально. Пациента сразу подали в операционную, где рентгенэндоваскулярный хирург Павел Огнев провёл успешную операцию по стентированию артерии и восстановлению кровотока в сердечной мышце. Это дало возможность кардиологу блока интенсивной терапии Ксении Мелиховой более уверенно бороться за жизнь своего пациента в первые, самые тяжёлые, сутки лечения», — сообщила в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

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Сейчас мужчине значительно лучше, восстанавливаться он будет дома.
медицина
врач
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Алкан лтз
3 минуты назад
Слава Богу и благодарность и низкий поклон врачам! И парню здоровья!
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Липчанин
28 минут назад
Спасибо Вам, Спасители!!!
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Честь
32 минуты назад
И хвала
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