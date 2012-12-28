Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром на улице Московской автомобиль прилёг на крышу
Происшествия
Куриные яйца сравнялись в цене с перепелиными
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Спорт
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Общество
Весна опять стучится: в Липецкой области до +3 ночью и до +6 днем
Погода в Липецке
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
Очередное поражение на пути в вечность
Спорт
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Липецкий фигурист в 11 лет освоил тройные прыжки и сложнейшие каскады
Спорт
Под предлогом поверки счётчика у липчанки выманили полтора миллиона рублей
Происшествия
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти
Здоровье
Читать все
Происшествия
431
59 минут назад
3

Под предлогом поверки счётчика у липчанки выманили полтора миллиона рублей

Женщина продиктовала код из сообщения.

24 января в полицию обратилась 64-летняя липчанка, которой 23 января позвонил «сотрудник энергосбытовой компании» и под предлогом поверки счётчика попросил продиктовать код из SMS.

— Женщина продиктовала код из сообщения, и с её дебетовой карты были списаны полтора миллиона рублей,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В тот же день в полицию пришла 18-летняя жительница Липецка, которой 22 января сообщили по телефону о необходимости переустановить приложение на отечественную версию. Девушка продиктовала высланный ей код и лишилась 5 000 рублей.

20-летняя липчанка с 22 по 23 января общалась с «сотрудником Центробанка», и тот убедил её под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита перевести на «безопасный счёт» 250 000 рублей.

В Грязях 39-летнему мужчине ещё 13 января позвонил «сотрудник Росмониторинга» и под предлогом предотвращения мошенничества убедил перевести через мобильное приложение 80 000 рублей. Деньги мужчине помогал переводить 16-летний сын. 24 января отец пришёл в полицию.

66-летняя жительница Лебедяни с 20 по 24 января общалась с «сотрудником Госуслуг». Пресекая несанкционированное списание денег, женщина перевела мошенникам на различные счета 490 000 рублей.

С 24 по 25 января 23-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 392 000 рублей.

69-летний липчанин хотел купить зеркала на автомобиль и, пообщавшись с представителем компания-продавца, перевёл 82 000 рублей. Зеркал покупатель так и не дождался.

20-летняя липчанка с 22 по 23 января общалась сначала с «сотрудником сотовой компании» на предмет продления договора на оказание услуг связи, потом к её обработке подключились сотрудник «ФСБ» и «Центрального Банка». Те убедили девушку, что её личный кабинет взломан, и поэтому нужно срочно переводить деньги на «безопасный счёт». В результате липчанка отправила мошенникам через банкомат 285 000 рублей. Точно также в Липецке мошенники обманули 21-летнего парня на 203 000 рублей, но он сделал онлайн-перевод мошенникам.

67-летняя женщина хотела подзаработать на бирже и с 16 по 23 января перевела мошенникам 146 000 рублей.

26 января в полицию обратилась 20-летняя жительница Чаплыгина, которая с 22 по 25 января общалась с сотрудниками «ФСБ» и «Росфинмониторинга» и по их совету перевела мошенникам 245 000 рублей — в том числе были кредитные средства.
мошенничество
0
0
3
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
19 минут назад
Какие же тупые люди! Код из смс для проверки счётчика? Узнавайте больше об этом мире, и как всё устроено. Век живи - век учись!
Ответить
Волонтер
19 минут назад
ДУРАКОВ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТАЛО.
Ответить
Игорь Михайлович
26 минут назад
Не трудом и потом заработанные, вот и легко расстаютя ( сталеваров в этом списке нет).
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru