Под предлогом поверки счётчика у липчанки выманили полтора миллиона рублей

Женщина продиктовала код из сообщения.

24 января в полицию обратилась 64-летняя липчанка, которой 23 января позвонил «сотрудник энергосбытовой компании» и под предлогом поверки счётчика попросил продиктовать код из SMS.— Женщина продиктовала код из сообщения, и с её дебетовой карты были списаны полтора миллиона рублей,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В тот же день в полицию пришла 18-летняя жительница Липецка, которой 22 января сообщили по телефону о необходимости переустановить приложение на отечественную версию. Девушка продиктовала высланный ей код и лишилась 5 000 рублей.20-летняя липчанка с 22 по 23 января общалась с «сотрудником Центробанка», и тот убедил её под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита перевести на «безопасный счёт» 250 000 рублей.В Грязях 39-летнему мужчине ещё 13 января позвонил «сотрудник Росмониторинга» и под предлогом предотвращения мошенничества убедил перевести через мобильное приложение 80 000 рублей. Деньги мужчине помогал переводить 16-летний сын. 24 января отец пришёл в полицию.66-летняя жительница Лебедяни с 20 по 24 января общалась с «сотрудником Госуслуг». Пресекая несанкционированное списание денег, женщина перевела мошенникам на различные счета 490 000 рублей.С 24 по 25 января 23-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 392 000 рублей.69-летний липчанин хотел купить зеркала на автомобиль и, пообщавшись с представителем компания-продавца, перевёл 82 000 рублей. Зеркал покупатель так и не дождался.20-летняя липчанка с 22 по 23 января общалась сначала с «сотрудником сотовой компании» на предмет продления договора на оказание услуг связи, потом к её обработке подключились сотрудник «ФСБ» и «Центрального Банка». Те убедили девушку, что её личный кабинет взломан, и поэтому нужно срочно переводить деньги на «безопасный счёт». В результате липчанка отправила мошенникам через банкомат 285 000 рублей. Точно также в Липецке мошенники обманули 21-летнего парня на 203 000 рублей, но он сделал онлайн-перевод мошенникам.67-летняя женщина хотела подзаработать на бирже и с 16 по 23 января перевела мошенникам 146 000 рублей.26 января в полицию обратилась 20-летняя жительница Чаплыгина, которая с 22 по 25 января общалась с сотрудниками «ФСБ» и «Росфинмониторинга» и по их совету перевела мошенникам 245 000 рублей — в том числе были кредитные средства.