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85
9 минут назад

Вандал выломал двери в «Европейском»

Управляющая компания во второй раз сталкивается с подобным случаем в доме на Минской.

Вчера утром камеры видеонаблюдения УК «Липецкжилэксплуатация» зафиксировали случай вандализма на входе во второй подъезд дома первого корпуса дома №6а на улице Минской. В 10:25 мужчина с пакетом в руках подошел к двери, подергал ее а потом, осмотревшись и не увидев никого другого, резкими рывками открыл себе проход в подъезд.

— А на внешний вид приличный мужчина, — написала на страничке УК в ВК жительница дома Светлана Фёдорова.

— Судя по записям других камер, вандал вышел из лифта на 16-м этаже. Наша служба безопасности уже ищет этого человека. Пользуясь случаем, просим его обратиться к нам для решения вопроса по возмещению причиненного материального ущерба до обращения в полицию. Также просим всех, кто узнал человека, написать нам в личные сообщения. Анонимность гарантируется, — прокомментировали нам эту видеозапись в управляющей компании.

Ущерб от действий вандала еще не подсчитан — это сделает специализированная компания, установившая электронный замок и доводчик, которые сломаны.

Это уже второй случай порчи общедомового имущества за последние три месяца в этом доме. В первый раз электромагнитный замок и доводчик входной двери сломали два хулигана ночью 30 ноября прошлого года. Возможно, они же разбили стекла в дверях на втором и четвертом этажах.

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Руководитель УК обратился по этому поводу в полицию, но в ответ получил отказ в возбуждении уголовного дела.
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