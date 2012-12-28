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Происшествия
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9 минут назад
Вандал выломал двери в «Европейском»
Управляющая компания во второй раз сталкивается с подобным случаем в доме на Минской.
— А на внешний вид приличный мужчина, — написала на страничке УК в ВК жительница дома Светлана Фёдорова.
— Судя по записям других камер, вандал вышел из лифта на 16-м этаже. Наша служба безопасности уже ищет этого человека. Пользуясь случаем, просим его обратиться к нам для решения вопроса по возмещению причиненного материального ущерба до обращения в полицию. Также просим всех, кто узнал человека, написать нам в личные сообщения. Анонимность гарантируется, — прокомментировали нам эту видеозапись в управляющей компании.
Ущерб от действий вандала еще не подсчитан — это сделает специализированная компания, установившая электронный замок и доводчик, которые сломаны.
Это уже второй случай порчи общедомового имущества за последние три месяца в этом доме. В первый раз электромагнитный замок и доводчик входной двери сломали два хулигана ночью 30 ноября прошлого года. Возможно, они же разбили стекла в дверях на втором и четвертом этажах.
Руководитель УК обратился по этому поводу в полицию, но в ответ получил отказ в возбуждении уголовного дела.
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