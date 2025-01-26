Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз

У 17-летнего Михаила Шкарина мало достойных соперников среди ровесников. Поэтому он пошёл на риск.

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Первого оппонента Александра Меньшова он победил за полторы минуты, обеспечив разрыв в 8 баллов – 8:0, после которого в борьбе фиксируют досрочную победу. Второй соперник Хамзатхан Евлоев продержался чуть дольше, но счёт тот же – 8:0. На видео именно эта схватка, Шкарин в красном трико.











Быстро управился...







Соперник по финалу Назар Зверев решил не выходить на ковёр, сославшись на травму. Первенство Москвы Михаил Шкарин выиграл в четвертый (!) раз подряд.



Воспитанник липецкой СШОР № 9 и тренеров Андрея Кочетова, Владимира Макарова уже несколько лет учится в столичном училище олимпийского резерва №1, где уроки ему преподаёт Заслуженный тренер России Феликс Аваков. Поэтому в турнире участвовал на правах «москвича».









Отец и сын Шкарины

