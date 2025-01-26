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51 минуту назад
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Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз

У 17-летнего Михаила Шкарина мало достойных соперников среди ровесников. Поэтому он пошёл на риск.

Липецкий борец Михаил Шкарин с победы начал 2025 год, победив в первенстве Москвы по греко-римской борьбе.

В самом успехе нет ничего удивительного, Шкарину приходилось выигрывать турниры и покруче. Только в прошлом году наш земляк выиграл первенство мира в Иордании среди борцов до 17 лет, Кубок и первенство России до 18 лет.

Но столичный старт был особенном. Как рассказал GOROD48 отец спортсмена директор липецкой СШОР № 9 по греко-римской борьбе Юрий Шкарин, его сын перешёл в новую весовую категорию – до 82 кг (на первенстве мира выступал до 80 кг). Но это ещё не всё. Поскольку среди ровесников соперников у Шкарина в России, мягко говоря, немного, наш борец принял решение выступать среди юниоров до 21 года. В 17 лет!

- Соревнования в Москве мы выбрали ещё и потому, что они начинаются раньше всех остальных, - пояснил Шкарин-старший, - Есть возможность быстрее завоевать именную лицензию на первенство России.

В борьбе с соперниками, некоторые из которых старше на целый олимпийский цикл, Шкарин вновь не отдал ни одного балла.

Первого оппонента Александра Меньшова он победил за полторы минуты, обеспечив разрыв в 8 баллов – 8:0, после которого в борьбе фиксируют досрочную победу. Второй соперник Хамзатхан Евлоев продержался чуть дольше, но счёт тот же – 8:0. На видео именно эта схватка, Шкарин в красном трико.

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Быстро управился...

Соперник по финалу Назар Зверев решил не выходить на ковёр, сославшись на травму. Первенство Москвы Михаил Шкарин выиграл в четвертый (!) раз подряд.

Воспитанник липецкой СШОР № 9 и тренеров Андрея Кочетова, Владимира Макарова уже несколько лет учится в столичном училище олимпийского резерва №1, где уроки ему преподаёт Заслуженный тренер России Феликс Аваков. Поэтому в турнире участвовал на правах «москвича».

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Отец и сын Шкарины

По словам отца, теперь у Шкарина-младшего будет целый месяц, чтобы основательно подготовиться к первенству России, которое пройдёт в Уфе с 5 до 9 марта. Излишне говорить, что туда Михаил отправится одним из фаворитов.
Греко-римская борьба
Михаил Шкарин
Юрий Шкарин
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Комментарии (2)

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Болельщик
2 минуты назад
Молодец Миша! Так держать!
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липчанка
6 минут назад
желаю победы везде и во всем ....
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