Спорт
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51 минуту назад
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Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
У 17-летнего Михаила Шкарина мало достойных соперников среди ровесников. Поэтому он пошёл на риск.
В самом успехе нет ничего удивительного, Шкарину приходилось выигрывать турниры и покруче. Только в прошлом году наш земляк выиграл первенство мира в Иордании среди борцов до 17 лет, Кубок и первенство России до 18 лет.
Но столичный старт был особенном. Как рассказал GOROD48 отец спортсмена директор липецкой СШОР № 9 по греко-римской борьбе Юрий Шкарин, его сын перешёл в новую весовую категорию – до 82 кг (на первенстве мира выступал до 80 кг). Но это ещё не всё. Поскольку среди ровесников соперников у Шкарина в России, мягко говоря, немного, наш борец принял решение выступать среди юниоров до 21 года. В 17 лет!
- Соревнования в Москве мы выбрали ещё и потому, что они начинаются раньше всех остальных, - пояснил Шкарин-старший, - Есть возможность быстрее завоевать именную лицензию на первенство России.
В борьбе с соперниками, некоторые из которых старше на целый олимпийский цикл, Шкарин вновь не отдал ни одного балла.
Первого оппонента Александра Меньшова он победил за полторы минуты, обеспечив разрыв в 8 баллов – 8:0, после которого в борьбе фиксируют досрочную победу. Второй соперник Хамзатхан Евлоев продержался чуть дольше, но счёт тот же – 8:0. На видео именно эта схватка, Шкарин в красном трико.
Быстро управился...
Соперник по финалу Назар Зверев решил не выходить на ковёр, сославшись на травму. Первенство Москвы Михаил Шкарин выиграл в четвертый (!) раз подряд.
Воспитанник липецкой СШОР № 9 и тренеров Андрея Кочетова, Владимира Макарова уже несколько лет учится в столичном училище олимпийского резерва №1, где уроки ему преподаёт Заслуженный тренер России Феликс Аваков. Поэтому в турнире участвовал на правах «москвича».
Отец и сын Шкарины
По словам отца, теперь у Шкарина-младшего будет целый месяц, чтобы основательно подготовиться к первенству России, которое пройдёт в Уфе с 5 до 9 марта. Излишне говорить, что туда Михаил отправится одним из фаворитов.
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