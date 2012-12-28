«Гроза реки Воронеж»: липецких судоводителей проверяют на соблюдение новых правил на воде

Начали действовать новые Правила пользования маломерными судами на водных объектах на территории Липецкой области — они были утверждены 28 мая постановлением регионального правительства. И сотрудники государственной инспекции по маломерным судам уже проводят рейды по их соблюдению. В центре внимания — безопасность лодочников, водителей гидроциклов и других отдыхающих.