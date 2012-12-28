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Общество
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«Гроза реки Воронеж»: липецких судоводителей проверяют на соблюдение новых правил на воде
Начали действовать новые Правила пользования маломерными судами на водных объектах на территории Липецкой области — они были утверждены 28 мая постановлением регионального правительства. И сотрудники государственной инспекции по маломерным судам уже проводят рейды по их соблюдению. В центре внимания — безопасность лодочников, водителей гидроциклов и других отдыхающих.
А вот вместо ремней безопасности на лодке или гидроцикле — спасательные жилеты: они обязательны и для судоводителя, и для всех его пассажиров.
Инспекторы центра ГИМС мониторят все водные пространства региона. С судоводителями проводят профилактические беседы, рассказывают о нововведениях. За нарушения составляют протоколы и накладывают штрафы.
С 21 июня в Липецкой области перестал действовать запрет на передвижение маломерных судов — лодок, катеров и других небольших плавсредств. Это ограничение действовало с 20 апреля и было призвано защитить рыбу в период нереста, когда она особенно уязвима. Оно распространялось на все водные объекты региона: реки, озёра, водохранилища (в том числе Матырское). Теперь судоводители получили «зелёный свет».
Как рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Геннадий Миронов, начиная с минувшего воскресенья за передвижениями по воде усилен контроль. За три дня к административной ответственности привлекли уже пятерых судоводителей по статье 11.10 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах». Иными словами — жилетов либо вовсе нет, либо они не надеты, а лежат где-нибудь под сиденьем. За это последует административный штраф от 300 до 500 рублей. Протокол выпишут на того, кто управляет маломерным судном.
23 июня именно такое нарушение было выявлено в районе Зелёного острова. Трое парней катались на резиновой лодке с мотором в 9,9 лошадиных сил. Иметь права на такое плавсредство не нужно. А вот жилеты — обязательны. Важно также следить за расположением пассажиров на борту — сидеть на баллонах нельзя.
Судоводитель Никита встречей с ГИМС удивлён: со слова парня, он три года ходил по реке Воронеж на лодке ПВХ — и всё было нормально. А тут один раз забыли с друзьями надеть жилеты — и сразу штраф.
Ещё одно нарушение уже выявлено по части первой статьи 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления». Согласно действующей редакции КоАП, управление судном, не прошедшим техосмотра, влечёт штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Техосмотр на маломерные суда нужно проходить раз в пять лет. Однако важно различать составы: управление судном лицом без прав (часть вторая статьи 11.8) наказывается штрафом от 10 000 до 15 000 рублей, а управление незарегистрированным судном (часть третья статьи 11.8) — от 15 000 до 20 000 рублей. В последнем случае судно может быть задержано и помещено на специализированную стоянку. Решение выносит инспектор на месте. Нарушил впервые — санкции минимальные.
А ещё бывает, что плавсредством управляет человек и вовсе без документов. Нет прав, или катер или гидроцикл не поставлены на учёт — тоже как с автолюбителями: судно отправляют на штрафстоянку. А его перемещение и самая стоянка — удовольствие очень недешёвое.
Количество маломерных судов на реке Воронеж напрямую зависит от погодных условий. Чем лучше погода — тем больше отдыхающих. Законопослушных судоводителей тоже много: среди них — 39-летний Вячеслав Савченко. Он сразу предъявил инспекторам ГИМС все документы на гидроцикл, а вот с правами сначала возникла загвоздка — показать их через «Госуслуги» не получилось из-за проблем с интернетом. Но удостоверение на право управления маломерным судном оказалось у судоводителя на берегу в машине — в течение пяти минут он за ним съездил и предъявил проверяющим.
К встрече с ГИМС многие судоводители относятся с пониманием. Они соглашаются: «Это наша безопасность. Ведь рисков на воде ещё больше».
К счастью, почти два года происшествий с маломерными судами с погибшими или пострадавшими в Липецкой области не регистрируют. Самый резонансный случай произошёл 4 августа 2018 года, когда катер насмерть изрезал 64-летнюю пенсионерку, плававшую в реке Воронеж в районе Желтых песков. А 14 июля 2024 года в реке Воронеж у сел Воскресеновка и Желтые Пески столкнулись катер и гидроцикл. Один человек пострадал.
Чтобы таких чудовищных несчастных случаев с людьми не было, и утвердили новые Правила пользования маломерными судами на водных объектах на территории Липецкой области, а инспекторы ГИМС регулярно патрулируют акватории, напоминая отдыхающим о правилах безопасности на воде.
Немаловажный момент — ограничение скоростного режима. По новым правилам максимальная скорость движения маломерных судов на водных объектах в 50-метровой зоне от границ населенных пунктов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов составляет 10 км/час, а максимальная скорость движения маломерных судов в 50-метровой
зоне от границ пляжей и в районах массового отдыха населения на водных объектах — 5 км/час. Об этом уже предупреждают знаки безопасности на пляжах, переправах, стоянках судов. Измеряют скорость гидроциклов и лодок при помощи радаров. За превышение — штраф в 1000 рублей. При этом получается, что река Воронеж в пределах Липецка полностью попадает под первое скоростное ограничение.
Государственный инспектор по маломерным судам Любовь Леснухина говорит, что судоводители часто называет её «грозой реки Воронеж». В ГИМС женщина работает уже пять лет, и сама водит маломерное судно.
— Ничего сверхъестественного мы не требуем — только соблюдения правил. Я всегда говорю: «Это нужно не для нас — это нужно для вас! Эти жилеты нужны для вас, для вашей безопасности и безопасности ваших детей! Ведь трагического момента никогда никто не ждёт и не планирует. Всё происходит внезапно и очень быстро — люди тонут очень быстро! Самое главное — берегите себя и своих близких! А в соблюдении Правил пользования маломерными судами на водных объектах на территории Липецкой области собственно и заключается ваш главный вопрос безопасности, — говорит Любовь Леснухина.
Женщина-судоводитель и инспектор ГИМС говорит: лодка, катер или гидроцикл — это больше не средства передвижения, а способ получения удовольствия. При покупке маломерного судна важную роль играют любовь к воде и к нашей невероятной природе. Ведь с реки красоты Липецкой земли смотрятся совсем иначе!
Интерес к водным видам транспорта растёт, и количество маломерных судов из года в год в Липецкой области только увеличивается. Влияет и растущий уровень благосостояния населения: всё же гидроцикл или катер, или даже хороший мотор для лодки — это недешёвое удовольствие. Дороги сами гидроциклы и катера. Плюс за них приходится платить высокие налоги: например, транспортный налог на гидроцикл мощностью свыше 100 лошадиных сил считают по ставке 500 рублей за каждую лошадиную силу. Но большие мальчики выбирают большие игрушки!
Чтобы не последовали ещё и большие штрафы — надо знать основное. Выходишь на воду — не забудь права и другие документы — например, судовой билет.
Гидроцикл или катер у пляжа — не аттракцион. Гонять вблизи других отдыхающих нельзя! В черте населённых пунктов и у пляжей — следи за установленными ограничениями скорости. В других местах — следуй со скоростью, обеспечивающей безопасность, чтобы была возможность предпринять действия для предупреждения столкновения.
В 50-метровой зоне от пристаней, стоянок маломерных судов, пляжей и других мест
отдыха — не создавай волнообразование.
Застёгнутые жилеты по размеры — обязательны для всех: и для судоводителя, и для его пассажиров.
Стемнело — лучше по домам: нельзя передвигаться на маломерных судах при отсутствии, неисправности или несоответствии огней существующим требованиям.
Также запрещено движение в тумане и при ограниченной видимости менее одного километра. Исключение есть для маломерных судов, использующих радиолокационное оборудование.
Полностью новые Правила пользования маломерными судами на водных объектах на территории Липецкой области можно прочитать здесь.
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