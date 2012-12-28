Мир у его ног: липчанин Михаил Шкарин выиграл первенство планеты по греко-римской борьбе

В 4-х схватках с сильнейшими юниорами наш потомственный борец отдал соперникам лишь один балл.

Сегодня в столице Иордании Аммане в финале первенства мира по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет наш земляк в весовой категории до 18 лет победил Еркебулана Анапия из Казахстана и завоевал «золотую медаль». Шкарин на протяжении всего поединка не дал усомниться в своём превосходстве и победил в финале с гроссмейстерским счётом – 3:0.









Шкарин с поднятой вверх рукой - и так 4 раза подряд



А до этого 17-летний липчанин выиграл ещё три схватки, в которых отдал своим соперникам лишь один балл. Михаил начал с уверенной победы над Динко Нейковым из Болгарии со счетом 5:0, затем в трудном полуфинале сломил сопротивление грузина Луки Кочалидзе – 3:1. Фееричную борьбу Шкарин продемонстрировал вчера в полуфинале, когда разнёс иранца Эмада Реза Сейфоллаха. При счёте 9:0 в пользу нашего борца схватка была остановлена.









Награды героя



Сейчас талантливый борец учится и тренируется в Москве, но на соревнованиях представляет два региона – столицу и Липецкую области. Шкарин не раз переписывал историю. Например, он становился самым юным липчанином, выигрывавшим первенство России по борьбе.





Фото организаторов соревнований и из архива липецких участников



Липецкий борем Михаил Шкарин вписал новую славную главу в историю липецкого спорта.Шкарин – представитель целом борцовской династии, связанной с липецкой СШОР №9. Его отец Юрий – директор этой школы, а брат Никита – тренер, оба являются мастерами спорта по греко-римской борьбе. Михаил – воспитанник этой же школы, его первыми тренерами были Владимир Макаров и Андрей Кочетов.