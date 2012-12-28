Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
41-летний мужчина погиб на вечерней дороге
Происшествия
Суперлуние над Липецком
Общество
Из Липецка начался крестный ход, приуроченный к празднованию 300-летия Тихона Задонского
Общество
«Микрорайон спроектирован отвратительно!»
Общество
Утром из пруда достали тело 66-летнего мужчины
Происшествия
В горсовете предложили мэрии выкупить котлован на месте снесенного «Спутника» под сквер
Общество
«Октябрь» сменит вывеску: здание передается ансамблю «Казаки России»
Общество
Сегодня в Липецке: аномальная жара, наш регион в середине рейтинга аварийности
Общество
Жарко, как в Мали!
Общество
В Липецке раздали три тысячи листовок о правилах поведения при атаке беспилотников
Общество
Читать все
«Микрорайон спроектирован отвратительно!»
Общество
Липецкий психолог рассказала о приемах мошенников — сотрудников особых центров социальной разведки
Общество
Область подкинула Липецку денег на ремонт дворов еще в двух микрорайонах и центре города
Общество
Заключившая контракт на 17 миллионов рублей строительная фирма попала в реестр недобросовестных
Общество
Мир у его ног: липчанин Михаил Шкарин выиграл первенство планеты по греко-римской борьбе
Спорт
Из-за тихоходного «Муравья» грязинца лишили прав на 1 год 8 месяцев
Происшествия
Липецкая вечЁрка: еще одна жертва воды, жара и суперлунине
Общество
В Липецкой области сухо и до +32
Погода в Липецке
«Металлург» прервал голевую «засуху», но вырвать победу не смог
Спорт
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Спорт
303
сегодня, 20:41
5

Мир у его ног: липчанин Михаил Шкарин выиграл первенство планеты по греко-римской борьбе

В 4-х схватках с сильнейшими юниорами наш потомственный борец отдал соперникам лишь один балл.

Липецкий борем Михаил Шкарин вписал новую славную главу в историю липецкого спорта.

Сегодня в столице Иордании Аммане в финале первенства мира по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет наш земляк в весовой категории до 18 лет победил Еркебулана Анапия из Казахстана и завоевал «золотую медаль». Шкарин на протяжении всего поединка не дал усомниться в своём превосходстве и победил в финале с гроссмейстерским счётом – 3:0.

g7rmj2ifdaI.jpg

Шкарин с поднятой вверх рукой - и так 4 раза подряд

А до этого 17-летний липчанин выиграл ещё три схватки, в которых отдал своим соперникам лишь один балл. Михаил начал с уверенной победы над Динко Нейковым из Болгарии со счетом 5:0, затем в трудном полуфинале сломил сопротивление грузина Луки Кочалидзе – 3:1. Фееричную борьбу Шкарин продемонстрировал вчера в полуфинале, когда разнёс иранца Эмада Реза Сейфоллаха. При счёте 9:0 в пользу нашего борца схватка была остановлена.

gIgbYRPO6SE.jpg

Награды героя

Шкарин – представитель целом борцовской династии, связанной с липецкой СШОР №9. Его отец Юрий – директор этой школы, а брат Никита – тренер, оба являются мастерами спорта по греко-римской борьбе. Михаил – воспитанник этой же школы, его первыми тренерами были Владимир Макаров и Андрей Кочетов.

Сейчас талантливый борец учится и тренируется в Москве, но на соревнованиях представляет два региона – столицу и Липецкую области. Шкарин не раз переписывал историю. Например, он становился самым юным липчанином, выигрывавшим первенство России по борьбе.

Фото организаторов соревнований и из архива липецких участников


Греко-римская борьба
Михаил Шкарин
Юрий Шкарин
1
0
0
7
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Павел
13 минут назад
Настоящий боец! Гордость России! Так держать, это поддержка наших ребят на СВО и в целом нашей молодёжи!
Ответить
Мама хоккеиста
24 минуты назад
Блин, а по Ютубу говорили, что мы в изоляции.
Ответить
Z
33 минуты назад
Поздравляю Михаила с победой!Мой сын тренируется у брата Михаила, Никиты Шкарина.Отличный профессиональный тренер. Отличная спортивная школа в дворце спорта звёздном! Русские вперёд! РОССИЯ СИЛА!
Ответить
Старый фанат
45 минут назад
На играх Дружбы всех победим
Ответить
Лиза
56 минут назад
Молодец Михаил, поздравляю!
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru