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сегодня, 15:01
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Новый 900-миллиметровый канализационный коллектор свяжет два берега реки в Липецке

Управление строительства мэрии ищет подрядчика на строительство нужного городу как воздух трубопровода, за который готово отдать почти 774 млн рублей.

Управление строительства мэрии объявило о поиске подрядчика для первого этапа строительства напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж. Начальная цена контракта определена в 773 941 249 рублей. Заказчик ожидает, что необходимые работы будут выполнены к 1 августа 2027 года.

Цель проекта — направить самотеком сточные воды с высокого правого берега на городские очистные сооружения, находящиеся на низинном левом берегу.

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На схеме — бассейн канализования ГНС (главной насосной станции), покрывающий потребности трех четвертей населения Липецка, начиная с самых удаленных от реки районов Липецка: «Звездного» и «Взлетного». Кроме этого новый коллектор должен будет переваливать на городские очистные сточные воды от активно застраиваемой территории в районах Опытной станции, старой нефтебазы, Быханова сада

Сейчас канализационные стоки правобережной части города на городские очистные (бывшую МУП «ЛиСА») попадают по двум коллекторам диаметрами 800 и 1000 миллиметров. Подрядчику нужно будет проложить новый 900-миллиметровый трубопровод длиной 2,4 километра для этих же нужд с узлами переключений, задвижками и врезками в существующие коллекторы от недавно построенной камеры переключений №1 к станции аэрации. Прокладка коллектора будет выполняться открытым способом: трубопровод уложат в траншею, которая частично пройдет по площадям перспективного городского строительства, частично — по пересеченной местности вдоль реки (в зоне строительства вырубят 270 деревьев: ольхи, тополей, кленов с диаметром стволов до полуметра).

Самым сложным в проекте будет строительство дюкера — изогнутого участка напорного коллектора, который пройдет под руслом реки Воронеж. Трубу будут прокладывать методом горизонтально-наклонного бурения. На обоих концах будущего дюкера должны появиться грязеуловители — осадочные колодцы с решетками для фильтрации мусора. Дюкер также предполагает устройство запорной арматуры и автоматической системы его промывки.

Подрядчику мэрии пригодятся инженерные изыскания, проведенные ранее по контракту с мэрией уфимским ООО «Проектно-конструкторская фирма «Водоканалпроект». Эта организация за девять месяцев выполнила серьезную задачу: за 31 990 000 рублей провела все изыскательские работы (геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические) по проектированию, согласовала их с «РВК-Липецк», рассчитала сметы будущего строительства, получила на разработанную документацию положительные заключения госэкспертиз.

Вчера в горсовете при очередной корректировке средств горбюджета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам, что в этом году на этот крупный инфраструктурный проект выделены 273,3 млн рублей, а в 2027-м —еще 589,7 миллиона. Это — это часть 892-миллионного казначейского инфраструктурного кредита, выданного в прошлом году Липецку правительством области на три года. Помимо проектирования и строительства напорно-самотечного канализационного коллектора на эту сумму мэрия реконструирует теплосети и котельные на Соколе и в поселке Матырский, а также пансионате «Лесная сказка» и в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей».
городские очистные
«РВК-Липецк»
канализация
стоки
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Комментарии (7)

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Как гость
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Бабка Первая
23 минуты назад
Только бы та труба не порвалась, как рвутся водопроводные.
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Это почти
49 минут назад
1 млрд рублей, т.е примерно по 2 тыс руб с каждого липчанина.. Нельзя ли вернуть людям туалеты с отверстием в бетонном полу?
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Бабка Первая
19 минут назад
Низзя! Лифт гонять с 20-го этажа вниз-вверх - это ж деньжищи какие за электроэнергию и ускоренный износ оборудования))
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Антон
58 минут назад
Ну на Тракторном тогда совсем не продохнёшь...
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гость
30 минут назад
Ага, реконструкцию очистных там делать никто не хочет - денег нету, а тут сразу все нашлось.
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Man
58 минут назад
а почему этот коллектор должен строить город, а не РВК-Липецк?
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Для порлного
сегодня, 15:07
Счастья осталось залить весь город нутелой
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