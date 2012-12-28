Новый 900-миллиметровый канализационный коллектор свяжет два берега реки в Липецке

Управление строительства мэрии ищет подрядчика на строительство нужного городу как воздух трубопровода, за который готово отдать почти 774 млн рублей.

Управление строительства мэрии объявило о поиске подрядчика для первого этапа строительства напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж. Начальная цена контракта определена в 773 941 249 рублей. Заказчик ожидает, что необходимые работы будут выполнены к 1 августа 2027 года.Цель проекта — направить самотеком сточные воды с высокого правого берега на городские очистные сооружения, находящиеся на низинном левом берегу.Сейчас канализационные стоки правобережной части города на городские очистные (бывшую МУП «ЛиСА») попадают по двум коллекторам диаметрами 800 и 1000 миллиметров. Подрядчику нужно будет проложить новый 900-миллиметровый трубопровод длиной 2,4 километра для этих же нужд с узлами переключений, задвижками и врезками в существующие коллекторы от недавно построенной камеры переключений №1 к станции аэрации. Прокладка коллектора будет выполняться открытым способом: трубопровод уложат в траншею, которая частично пройдет по площадям перспективного городского строительства, частично — по пересеченной местности вдоль реки (в зоне строительства вырубят 270 деревьев: ольхи, тополей, кленов с диаметром стволов до полуметра).Самым сложным в проекте будет строительство дюкера — изогнутого участка напорного коллектора, который пройдет под руслом реки Воронеж. Трубу будут прокладывать методом горизонтально-наклонного бурения. На обоих концах будущего дюкера должны появиться грязеуловители — осадочные колодцы с решетками для фильтрации мусора. Дюкер также предполагает устройство запорной арматуры и автоматической системы его промывки.Подрядчику мэрии пригодятся инженерные изыскания, проведенные ранее по контракту с мэрией уфимским ООО «Проектно-конструкторская фирма «Водоканалпроект». Эта организация за девять месяцев выполнила серьезную задачу:(геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические) по проектированию, согласовала их с «РВК-Липецк», рассчитала сметы будущего строительства, получила на разработанную документацию положительные заключения госэкспертиз.Вчера в горсовете при очередной корректировке средств горбюджета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам, что. Это — это часть 892-миллионного казначейского инфраструктурного кредита, выданного в прошлом году Липецку правительством области на три года. Помимо проектирования и строительства напорно-самотечного канализационного коллектора на эту сумму мэрия реконструирует теплосети и котельные на Соколе и в поселке Матырский, а также пансионате «Лесная сказка» и в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей».