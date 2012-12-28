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334
сегодня, 09:15
2

Житель Тербунского района хранил наркотики под кроватью

Хозяйственному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские Тербунского района задержали жителя одного из сёл, которого подозревают в хранении запрещённых веществ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, при осмотре дома 47-летнего мужчины были обнаружены два пакета с каннабисом (марихуаной) массой более 800 граммов. Простодушный селянин хранил запрещёнку в кладовке и в спальной под кроватью.

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По статье 228 УК РФ за хранения наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото УМВД РФ по Липецкой области
Наркотики
УМВД
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Мистер очевидность
4 минуты назад
Травка не является наркотиков уже во многих странах, это лекарство в большей степени и весёлое времяпровождение, а у нас за неё все срока лепят, маразм...
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Мнение психолога
7 минут назад
Сто пудов сдали доброжелатели...
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