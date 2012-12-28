Житель Тербунского района хранил наркотики под кроватью

Хозяйственному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, при осмотре дома 47-летнего мужчины были обнаружены два пакета с каннабисом (марихуаной) массой более 800 граммов. Простодушный селянин хранил запрещёнку в кладовке и в спальной под кроватью.









Полицейские Тербунского района задержали жителя одного из сёл, которого подозревают в хранении запрещённых веществ.По статье 228 УК РФ за хранения наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.