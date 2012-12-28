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В России
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20 минут назад
В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных
В Ростовской области сотрудники УФСБ задержали членов организованной преступной группы, подозреваемых в похищении военнослужащих, участвующих в спецоперации, и вымогательстве.
«Оперативниками установлено, что участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После чего военнослужащих похищали, под угрозой применения насилия, представляясь сотрудниками полиции, требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел в отношении военнослужащих по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними», — говорится в сообщении.
По версии следствия, члены ОПГ также специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под различными предлогами. Для психологического давления на жертв фигуранты привлекли ранее судимого за мошенничество жителя села Крым Ростовской области, который представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер», при этом мужчина отношения к военной службе не имел и работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером. Также в роли якобы сотрудников правоохранительных органов выступали еще несколько фитнес-тренеров одного из спортивных клубов Ростова-на-Дону. Еще один фигурант представлялся потерпевшим помощником полномочного представителя президента РФ на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В отношении организатора и еще 10 участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), — передает ТАСС.
В их домах во время обысков изъяли несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, средства связи, а также военную форму с шевронами. В настоящее время все установленные участники ОПГ задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону.
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