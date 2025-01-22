На улицах Таежной и Уступной в Новой Жизни выполнили аварийный ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси.

В редакцию GOROD48 обратились липчане из Новой Жизни, которые возмутились технологией ремонта дороги.«Очень интересный ямочный ремонт проходит в посёлке Новая Жизнь в Липецке. На улицах отсутствует асфальтное покрытие, вместо него грунтовая дорога, но асфальт кладут в землю, таких новых технологий ещё не видели, асфальта нет, а ямочный ремонт есть», — говорится в подкреплённом фотографиями письме в редакцию.Как пояснили в пресс-службе администрации Липецка, cотрудники муниципального управления благоустройства выполнили аварийный ямочный ремонт на улицах Таежной и Уступной в Новой Жизни с помощью литой асфальтобетонной смеси.— Как известно, такой метод устранения аварийных выбоин применяется в Липецке в зимний период, когда использовать горячий асфальт или выполнять отсыпку асфальтобетонной крошкой не позволяют погодные условия, — сообщили GOROD48 в мэрии.В администрации Липецка добавили: стараются для людей — чтобы не приходилось скакать с кочки на кочку. К тому же на указанных дорогах не грунт, а крошка.