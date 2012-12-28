Департамент развития территории липецкой мэрии заработал 46 миллионов рублей

Из них на рекламе — 36 миллионов.

От договоров на установку рекламных конструкций в бюджет Липецка в прошлом году попали 36,2 млн рублей плюс 335 тысяч госпошлины за выдачу разрешений на этот вид бизнеса. В этом году от рекламы администрация города планирует получить 66,4 миллиона. Об этом комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета сообщил заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров.Законная уличная реклама в Липецке представлена 23 большими электронными экранами, 174 стандартными билбордами формата 6х3 метра, 72 конструкциями сити-формата (пилларами и сити-бордами) и 95 конструкциями на остановках, а также 63 кронштейнами на опорах и 16 — на крышах зданий. В этом году мэрия планируют провести конкурсы на установку девяти новых рекламных конструкций.Сотрудники департамента развития территории в прошлом году выявили 531 незаконную рекламную конструкцию. Их собственникам выдали 269 предписаний на демонтаж, но в добровольном порядке были убраны лишь 156 из них.— А что с остальными? — спросила председатель комиссии Вера Урываева?По остальным продолжается претензионная работа.Вице-спикер Игорь Подзоров поинтересовался тем, почему департамент выявил 531 нарушение на рынке наружной рекламы, а оштрафовал виновных лишь на 55 тысяч рублей? Алексей Тихомиров ответил, что тому есть две причины. Первая: сложно найти владельца незаконного рекламного баннера. Вторая: максимальный штраф для юридических лиц по региональному Кодексу об административных правонарушениях — всего 10 тысяч рублей, и зачастую суд срезает его наполовину.Также оказалось, что муниципальным контролем за незаконными раскопками, расклейкой объявлений, рекламными конструкциями и прочим занимаются всего 16 сотрудников департамента. Их действия привели к тому, что с улиц и дворов города исчезли в прошлом году 787 нарушающих Правила благоустройства Липецка объектов, в том числе 150 сломанных качелей, брусьев и иных конструкций. Благодаря работе управ, было восстановлено 60 единиц игрового оборудования на детских площадках.