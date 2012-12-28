Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
364
сегодня, 12:52
5

Департамент развития территории липецкой мэрии заработал 46 миллионов рублей

Из них на рекламе — 36 миллионов.

От договоров на установку рекламных конструкций в бюджет Липецка в прошлом году попали 36,2 млн рублей плюс 335 тысяч госпошлины за выдачу разрешений на этот вид бизнеса. В этом году от рекламы администрация города планирует получить 66,4 миллиона. Об этом комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета сообщил заместитель председателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров.

Законная уличная реклама в Липецке представлена 23 большими электронными экранами, 174 стандартными билбордами формата 6х3 метра, 72 конструкциями сити-формата (пилларами и сити-бордами) и 95 конструкциями на остановках, а также 63 кронштейнами на опорах и 16 — на крышах зданий. В этом году мэрия планируют провести конкурсы на установку девяти новых рекламных конструкций.

Сотрудники департамента развития территории в прошлом году выявили 531 незаконную рекламную конструкцию. Их собственникам выдали 269 предписаний на демонтаж, но в добровольном порядке были убраны лишь 156 из них.

— А что с остальными? — спросила председатель комиссии Вера Урываева?

По остальным продолжается претензионная работа.

Вице-спикер Игорь Подзоров поинтересовался тем, почему департамент выявил 531 нарушение на рынке наружной рекламы, а оштрафовал виновных лишь на 55 тысяч рублей? Алексей Тихомиров ответил, что тому есть две причины. Первая: сложно найти владельца незаконного рекламного баннера. Вторая: максимальный штраф для юридических лиц по региональному Кодексу об административных правонарушениях — всего 10 тысяч рублей, и зачастую суд срезает его наполовину.

Также оказалось, что муниципальным контролем за незаконными раскопками, расклейкой объявлений, рекламными конструкциями и прочим занимаются всего 16 сотрудников департамента. Их действия привели к тому, что с улиц и дворов города исчезли в прошлом году 787 нарушающих Правила благоустройства Липецка объектов, в том числе 150 сломанных качелей, брусьев и иных конструкций. Благодаря работе управ, было восстановлено 60 единиц игрового оборудования на детских площадках.
реклама
благоустройство
0
1
3
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мнение психолога
20 минут назад
Ну вот и за делайте швы в асфальте на космонавтов, а на пересечении космонавтов - филипченко яма в пол дороги, скоро машина туда вся провалится
Ответить
сегодня, 13:24
Получается, территории в городе Липецк развивались виртуально.
Ответить
Мосякин
сегодня, 13:24
Вместо того чтобы ремонтировать или заменить игровое оборудование. у нас снесли их вообще! Но 46 миллионов у них есть!
Ответить
Захарова
сегодня, 13:21
и куда эти деньги пошли?
Ответить
Быстрее
сегодня, 13:01
бы уже пошла политическая реклама!!!! У липчан в этом году трое выборов как ни как
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить