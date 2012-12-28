33-летний мужчина избил знакомого сковородкой по голове

И сел на год.

В Воловском округе 33-летнего мужчину приговорили к году колонии общего режима за нападение на знакомого со сковородкой. Он выслушал приговор по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл 24 декабря прошлого года в доме по улице Заречной деревни Володаровка Воловского округа. Мужчины вместе выпивали и поссорились. Во время конфликта один нанёс другому удар сковородой по голове.