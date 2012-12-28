59-летний мужчина украл ледобур

В Усманском округе передано в суд уголовное дело 59-летнего мужчины, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба (по пунктам «б», «в» части второй статьи 158 УК РФ).«По данным следствия, ещё в августе прошлого года он украл из сарая электрическую цепную пилу, молоток, плоскогубцы, отвертку и ручной складной ледобур», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Когда мужчину вычислили — он возместил хозяйке сарая ущерб, но от суда это его не спасло. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.