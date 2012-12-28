Сотрудница пункта выдачи заказов осуждена за мошенничество

В посёлке Лев Толстой 20-летняя сотрудница пункта выдачи заказов «Вайлдберриз» осуждена за мошенничество (по части первой статьи 159 УК РФ) и оштрафована на 15 000 рублей. Приговор вынесли 11 марта.Девушка проворачивала махинации с 4 февраля по 20 июля 2025 года, находясь на своем рабочем месте в пункте выдачи заказов «Вайлдберриз» по улице Садовой в посёлке Лев Толстой.— Используя принадлежащий ей мобильный телефон «Realme 10С» с установленным на нем приложением «Вайлдберриз», девушка заказала различные товары общей стоимостью 13 989 рублей. После поступления товаров в ПВЗ с помощью установленного на её телефоне программного обеспечения «WB Manager», отслеживающего движение товаров по штрих-коду, она отсканировала QR-код, свидетельствующий о поступлении заказанных товаров в ПВ3, а потом присвоила товарам статус отмененных, то есть внесла недостоверные сведения о его местонахождении и ввела продавца — ООО «РВБ» в заблуждение, а сама похитила товары, — рассказали GOROD48 о мошеннической схеме в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Причинённый ущерб девушка продавцу возместила, но от судимости и штрафа это её не спасло.