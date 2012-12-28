Два человека пострадали в ДТП на липецких дорогах за минувшие сутки

За прошедшие сутки на территории Липецкой области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых травмы получили два человека. Одна из аварий потребовала госпитализации пострадавшего.

Серьезное ДТП произошло вечером 28 марта в Задонске. Около шести часов на улице Крупской столкнулись три автомобиля. По предварительным данным Госавтоинспекции, 25-летний водитель «ВАЗ-2106», 42-летний автомобилист на «УАЗе» и 35-летний мужчина за рулем «Дэу» не смогли разъехаться на дороге. В результате аварии травмы получил водитель иномарки. С различными повреждениями он был экстренно доставлен в медицинское учреждение.Еще одно происшествие случилось утром в Грязинском районе. На трассе Липецк – Грязи – Песковатка около половины десятого утра 47-летний водитель «Лады Весты» потерял контроль над управлением, легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. К счастью, обошлось без тяжелых последствий: мужчина отделался легкими травмами. После осмотра медиками ему было назначено амбулаторное лечение.Обстоятельства и точные причины обоих ДТП в настоящий момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.