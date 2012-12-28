Из-за аномально-теплой зимы у птиц сдвинулся брачный период.

В Липецком зоопарке ждут приплод от сов. Самка отложила два яйца в конце декабря 2024 года. На днях, в конце января, если яйца не замерзнут, должны вылупиться птенцы. Для сравнения, в прошлом году совенок вылупился только в апреле.— Из-за теплой погоды у птиц сдвинулся брачный период, — рассказала GOROD48 заведующая отделом орнитологии Валентина Заричнюк.Работники зоопарка уже не раз этой зимой находили яйца гусей, живущих не в павильонах, а вольерах. Раньше гуси зимой не неслись, им нужно тепло.Курица породы Падуан села на яйца, чем тоже удивила сотрудников зоопарка. У них ведь не птицефабрика, где куры несутся постоянно.Уже несколько лет как сдвинулся брачный период у японских журавлей. Если раньше они откладывали яйца в конце апреля, то в прошлом году — в феврале. К сожалению, яйцо заморозилось и приплода не было.Медведи же, несмотря на нынешнюю теплую зиму, продолжают спать.