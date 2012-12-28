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НЛМК Live
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сегодня, 14:59
НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования
Новое газоочистное оборудование установлено на новом агрегате печь-ковш, который ввели в эксплуатацию в сталеплавильном производстве НЛМК. Газоочистное оборудование будет улавливать 99,9% пыли, исходящей от агрегата.
Очистная система состоит из улавливающих зонтов над местами выдачи продуктов плавки, сети аспирационных газоходов, рукавных фильтров, дымососов и конвейеров транспортировки уловленной пыли. Вся собранная пыль отправится на вторичную переработку в качестве вторсырья.
Во втором конвертерном цехе эксплуатируется 26 установок очистки газа. Оборудование обеспечивает соблюдение санитарных норм на рабочих местах и чистоту атмосферного воздуха в Липецке.
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