НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования

Новое газоочистное оборудование установлено на новом агрегате печь-ковш, который ввели в эксплуатацию в сталеплавильном производстве НЛМК. Газоочистное оборудование будет улавливать 99,9% пыли, исходящей от агрегата.



Остаточная запыленность воздуха после очистки не будет превышает 5 мг на кубометр, что соответствует наилучшим мировым доступным технологиям. Показатели подтверждены замерами аттестованной лаборатории НЛМК.Очистная система состоит из улавливающих зонтов над местами выдачи продуктов плавки, сети аспирационных газоходов, рукавных фильтров, дымососов и конвейеров транспортировки уловленной пыли. Вся собранная пыль отправится на вторичную переработку в качестве вторсырья.Во втором конвертерном цехе эксплуатируется 26 установок очистки газа. Оборудование обеспечивает соблюдение санитарных норм на рабочих местах и чистоту атмосферного воздуха в Липецке.