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НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования
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сегодня, 14:59

НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования

Новое газоочистное оборудование установлено на новом агрегате печь-ковш, который ввели в эксплуатацию в сталеплавильном производстве НЛМК. Газоочистное оборудование будет улавливать 99,9% пыли, исходящей от агрегата.

Остаточная запыленность воздуха после очистки не будет превышает 5 мг на кубометр, что соответствует наилучшим мировым доступным технологиям. Показатели подтверждены замерами аттестованной лаборатории НЛМК. 

Очистная система состоит из улавливающих зонтов над местами выдачи продуктов плавки, сети аспирационных газоходов, рукавных фильтров, дымососов и конвейеров транспортировки уловленной пыли. Вся собранная пыль отправится на вторичную переработку в качестве вторсырья.

Во втором конвертерном цехе эксплуатируется 26 установок очистки газа. Оборудование обеспечивает соблюдение санитарных норм на рабочих местах и чистоту атмосферного воздуха в Липецке.  

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