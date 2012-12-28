Неплательщик алиментов ударил пристава

В результате 36-летний мужчина получил судимость и штраф в 30 000 рублей.

36-летнего ельчанина осудили за нападение на пристава. Он выслушал приговор за применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей (по части первой статьи 318 УК РФ).Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты алиментов на содержание двух малолетних детей. Должник уклонялся от явки к приставам и было вынесено постановление о его приводе, исполнение которого поручили младшему судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов по городу Ельцу и Елецкому району.Когда судебный пристав находился в квартире должника и потребовал от него проследовать с ним, мужчина в ответ его ударил.В суде ельчанин вину не признал. Тем не менее, за нападение на пристава его оштрафовали на 30 000 рублей. А по совокупности с предыдущим наказанием мужчине назначено полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства и штрафом в 30 000 рублей.