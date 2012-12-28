Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»

А ещё водитель остался без прав на пять лет.

Житель Чаплыгинского района получил восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также остался без своего автомобиля «Лада Приора» (его конфисковали в доход государства) и водительских прав на пять лет за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину осудили по части второй статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ». Гособвинение поддерживала прокуратура Чаплыгинского района.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 47-летний мужчина ранее уже был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в ноябре 2024 года вновь сел пьяным за руль «Лады Приоры». Но далеко не уехал: мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции.