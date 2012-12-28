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Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Происшествия
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сегодня, 16:15
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Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
А ещё водитель остался без прав на пять лет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 47-летний мужчина ранее уже был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в ноябре 2024 года вновь сел пьяным за руль «Лады Приоры». Но далеко не уехал: мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции.
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