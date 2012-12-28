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В России
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сегодня, 15:21
В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости
Однако будут назначаться досрочные пенсии. Таковы условия переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Эксперт отметила, что в текущем году на пенсию смогут выйти только те, у кого сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России.
«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно), время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году», — объяснила Солодовникова.
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