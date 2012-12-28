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В России
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сегодня, 15:21

В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости

Однако будут назначаться досрочные пенсии. Таковы условия переходного периода по повышению пенсионного возраста.

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, поскольку действует переходный период увеличения пенсионного возраста, но будут назначаться досрочные пенсии — по инвалидности и гособеспечению, — передает РИА Новости.

Эксперт отметила, что в текущем году на пенсию смогут выйти только те, у кого сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России.

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно), время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году», — объяснила Солодовникова.
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